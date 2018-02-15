الشرطة المصرية تعتقل عبد المنعم أبو الفتوح

اعتقلت الشرطة المصرية الأربعاء المرشح الإسلامي السابق للانتخابات الرئاسية في مصر لعام 2012 عبد المنعم أبو الفتوح إضافة إلى خمسة من نوابه، على ما أفادت مصادر أمنية. وما زالت أسباب اعتقاله مجهولة.

إيلاف من القاهرة: يأتي توقيف أبو الفتوح بعدما كان قد دعا مع العديد من الشخصيات السياسية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما يأتي اعتقاله إثر توقيف نائب رئيس أحد الأحزاب المصرية.

ويعدّ أبو الفتوح، الذي انشق عن جماعة الإخوان المسلمين في العام 2011، من أبرز السياسيين الإسلاميين في مصر، وكان قد ترشح في انتخابات الرئاسة في 2012، وجاء في المركز الرابع إثر جولتها الأولى خلف كل من محمد مرسي وأحمد شفيق وحمدين صباحي.

أسّس أبو الفتوح حزب "مصر القوية" في يونيو 2012 بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية. وكان قد أيّد الاحتجاجات التي دعت إلى رحيل الرئيس السابق الإسلامي محمد مرسي، الذي أطاحه الجيش من الحكم.

ويُعتبر أبو الفتوح أيضًا من منتقدي الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يحكم البلاد بيد من حديد منذ العام 2014.

