تيلرسون: حزب الله جزء من العملية السياسية في لبنان

قال وزير الخارحية الأمريكي ريكس تيلرسون إنه يجب الاعتراف بالحقيقة القائلة إن حزب الله "هو جزء من العملية السياسية في لبنان"، وذلك فيما يبدو أنه تخفيف في موقف واشنطن إزاء الحزب قبيل زيارته لبيروت.

وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي في العاصمة الأردنية عمان الأربعاء، "نساند لبنانا حرا ديمقراطيا لا يخضع لنفوذ الآخرين، وندرك أن حزب الله يخضع لنفوذ ايران. نعتقد ان هذا النفوذ غير مفيد لمستقبل لبنان على المدى البعيد."

ولكنه أضاف، "يجب علينا الاعتراف أيضا بالحقيقة القائلة إنهم (حزب الله) جزء من العملية السياسية في لبنان."

يذكر أن حزب الله - الفصيل الوحيد الذي احتفظ بأسلحته عقب الحرب الأهلية في لبنان - يشارك في الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.

وتعد واشنطن حزب الله "تنظيما ارهابيا"، وفرضت على الحزب عقوبات اقتصادية.