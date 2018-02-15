GMT 5:03 2018 الخميس 15 فبراير GMT 5:07 2018 الخميس 15 فبراير  :آخر تحديث

العاهل السعودي يجري اتصالا هاتفيا ببوتن

صحافيو إيلاف
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بحث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عددا من القضايا الإقليمية والدولية، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وتم خلال الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها، وبحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية"، وفق ما ذكرت وكالة واس.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الزعيمان على "أهمية بذل الجهود للوصول إلى حل سياسي للأزمة، وإنهاء معاناة الشعب السوري".

كما تم خلال الاتصال "بحث التعاون المثمر بين المملكة وروسيا لتحقيق استقرار الأسواق العالمية للنفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي".


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