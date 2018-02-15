العاهل السعودي يجري اتصالا هاتفيا ببوتن

بحث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عددا من القضايا الإقليمية والدولية، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وتم خلال الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها، وبحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية"، وفق ما ذكرت وكالة واس.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الزعيمان على "أهمية بذل الجهود للوصول إلى حل سياسي للأزمة، وإنهاء معاناة الشعب السوري".

كما تم خلال الاتصال "بحث التعاون المثمر بين المملكة وروسيا لتحقيق استقرار الأسواق العالمية للنفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي".