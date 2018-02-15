توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة بسبب نقص الوقود

غزة: توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة الخميس عن العمل بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيلها بحسب شركة توزيع الكهرباء في غزة.

وقال محمد ثابت مسؤول العلاقات العامة والاعلام في الشركة "نعمل اليوم بقدرة 120 ميغاواط فقط وهي ما تصلنا من الخطوط الاسرائيلية بعد ان ابلغتنا سلطة الطاقة (تابعة لحكومة الوفاق الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله) منتصف الليلة بتوقف محطة توليد الكهرباء بسبب عدم توفر الوقود".

واشار لوكالة فرانس برس الى ان "قطاع غزة يحتاج ل500 ميغاواط تقريبا، اي ان عجز الطاقة قرابة380 ميغاوات". وطالبت الشركة في بيان "بسرعة التحرك عبر توفير وقود لمحطة التوليد بشكل دائم واعادة اصلاح الخطوط المصرية".

وتوفر الشركة حاليا اربع ساعات وصل من التيار الكهربائي مقابل 20 ساعة قطع في كل اربع وعشرين ساعة يوميا، وفق موظفين في الشركة. في العامين الماضيين كانت المحطة توقفت كليا عدة مرات بسبب ازمة الوقود.

ازمة الكهرباء في القطاع الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لعدة اسباب منها النقص في قدرة التوليد حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قامت اسرائيل بقصفها عدة مرات سابقا. ورغم استيراد خطوط الكهرباء من اسرائيل ومصر الا انها لا تعوض النقص الموجود، وفق الشركة.

واستأنفت الحكومة الفلسطينية الشهر الماضي تسديد فاتورة الكهرباء التي تدفعها لاسرائيل لتزويد قطاع غزة بالكهرباء، بعد ستة اشهر من قطعها في اجراء اتخذ حينها للضغط على حركة حماس.

ويعود تفاقم ازمة انقطاع الكهرباء بشكل خاص الى خلاف بين السلطة الفلسطينية وحماس. ويواجه القطاع البالغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة حصارًا منذ يونيو 2006 اثر خطف جندي اسرائيلي، وقتئذ، لكن تم تشديده بعد عام واحد اثر سيطرة حماس بالقوة على القطاع.

