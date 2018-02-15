ألمانيا تكافح التلوث بجعل النقل العام مجانيًا

برلين: فاجأت ألمانيا شريكاتها في الاتحاد الأوروبي بمقترح جذري لتخفيف حركة المرور، ومن خلال ذلك خفض مستويات التلوث بجعل النقل العام مجانياً.

وكتب ثلاثة وزراء رسالة إلى مفوض البيئة في الاتحاد الأوروبي كارمينو فيلا، يبلغونه فيها بأن ألمانيا تدرس إعلان "مجانية النقل العام لخفض عدد السيارات الخاصة على الطرق".

وأضاف الوزراء الثلاثة "ان مكافحة تلوث الهواء دون مزيد من التأخيرات، التي لا داعي لها، هي أولوية عليا في ألمانيا".

وأشارت الرسالة إلى اختبار مجانية النقل العام "في موعد اقصاه نهاية هذا العام" في خمس مدن غرب ألمانيا، بينها العاصمة السابقة بون ومدينتا ايسن ومانهايم الصناعيتان.

خطوة راديكالية

وقال مراقبون إن جعل النقل العام مجانياً خطوة راديكالية في العالم الهادئ عائدة للسياسة الألمانية.

وإلى جانب استخدام وسائل النقل العام دون حاجة إلى شراء تذاكر، يتضمن المقترح تشديد القيود على الانبعاثات الغازية من مركبات مثل الحافلات وسيارات الأجرة وتحديد مناطق ذات انبعاثات منخفضة وتشجيع التشارك في استخدام السيارات الخاصة.

وأصبح التحرك السريع مطلوباً بعد أن اخفقت ألمانيا وثمانية بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي بينها اسبانيا وفرنسا وايطاليا في الالتزام بموعد 30 يناير الذي حددته بروكسل لتنفيذ سقف انبعاثات ثاني اوكسيد النتروجين والجسيمات الدقيقة.

شعبية واسعة

وأمهلت مفوضية البيئة هذه البلدان فترة اضافية لاقتراح اجراءات أخرى ضد التلوث وبخلافه مواجهة عقوبات قانونية. وقالت المفوضية إن اضرار التلوث "المهدد للحياة" تشمل أكثر من 130 مدينة أوروبية متسببة في نحو 400 الف وفاة و20 مليار يورو من الانفاق على العلاج كل سنة في دول الاتحاد الأوروبي.

ويتمتع النقل العام بشعبية واسعة في ألمانيا حيث ارتفع عدد الرحلات بوسائل النقل العام إلى 10.3 مليارات رحلة في عام 2017. لكنّ مدناً ألمانية دعت إلى مزيد من التخطيط لإنجاح مجانية النقل العام.

وقالت رابطة المدن الألمانية انها تنتظر من الحكومة الفيدرالية ايضاحاً عن مصادر تمويل "النقل المجاني"، الذي سيحتاج إلى مزيد من العربات والعاملين، وحتى مد خطوط اضافية لتلبية الإقبال على وسائل النقل العام حين تصبح مجانية.

أعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "لوكال". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.thelocal.de/20180213/germany-considers-making-public-transport-free-to-fight-air-pollution