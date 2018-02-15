وزير الخارجية العماني يقوم بزيارة نادرة إلى المسجد الاقصى

القدس: وصل وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله الخميس الى المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة، في زيارة نادرة لمسؤول عربي الى الموقع، بحسب مراسلة لفرانس برس.

وكان في استقبال الوزير العماني كل من مدير الاوقاف الاسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب، ومدير المسجد الاقصى الشيخ عمر الكسواني، ونائب محافظ مدينة القدس عبد الله صيام.

والحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة هو اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

وقال الخطيب ان هذه "زيارة تاريخية لدعم اهل القدس والمسجد الاقصى".

وزار الوزير كلا من قبة الصخرة والمسجد الاقصى.

وكان الوزير العماني التقى ظهر الخميس الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

والقدس في صلب النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. وقد احتلت اسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمته عام 1967 ثم اعلنت العام 1980 القدس برمتها "عاصمة ابدية" لها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.