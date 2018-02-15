العراق يبدأ اجتماعات مع المانحين لتفعيل الإعمار

أسامة مهدي: قال حيدر العبادي ان العراق نجح في جذب اهتمام المجتمع الدولي عبر مشاريع الاستثمار التي سينفذها في بلاد، فيما اعلنت حكومته انها ستبدأ الاثنين المقبل اجتماعات مع السفراء وممثلي المنظمات الدولية لتفعيل التزامات مؤتمر الكويت لإعادة اعمار العراق والتي بلغت 30 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي في بغداد اليوم وتابعته "إيلاف" ان العراق نجح خلال مؤتمر الكويت الدولي لاعمار العراق في جذب اهتمام المجتمع الدولي عبر مشاريع الاستثمار، مؤكدا ان خطوات الاعمار ستشمل كل المحافظات.

واشار الى أن عدد الحضور في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عُقد في الكويت مؤخراً كان أكبر من المتوقع ثلاث مرات، مشددا على ان العراق حريص على وصول الأموال إلى المشاريع الصحيحة، ومنتقدا ممارسات سابقة صرفت خلالها مليارات الدولارات بدون أن يكون هناك تحسناً في البنى التحتية والخدمات.

العراق يبحث مع المانحين تفعيل مساهماتهم

ومن جهتها اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي اليوم انها ستبدأ الاثنين اجتماعات مع السفراء وممثلي المنظمات الدولية في العراق لتفعيل التزامات مؤتمر الكويت لإعادة اعمار العراق الذي اختتم هناك امس الاربعاء والتي بلغت 30 مليار دولار.

وأشارت الامانة الى إن "فريق العمل الوطني سيبدأ اجتماعاته ابتداءً من الاثنين المقبل مع السفراء وممثلي المنظمات الدولية في العراق للبدء بتفعيل الالتزامات المالية لدولهم لاعادة اعمار العراق، منوهة في بيان صحافي الخميس تابعته "إيلاف" الى ان العمل يجري حاليا لعقد اجتماعات موسعة أيضا مع المستثمرين خلال مارس اذار المقبل للاتفاق على الفرص الاستثمارية التي أبدت اعداد كبيرة من الشركات رغبتها في الاستثمار في المحافظات العراقية كافة.

واضافت ان المبالغ التي تعهد بتقديمها عدد من الدول والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية توزعت بين قروض ميسرة وقروض بمبلغ 15.5 مليار دولار ببعد زمني طويل وميسر للتسديد بحيث يتيح للبلد استثمار هذه المبالغ ويمكنه من استعادة هذه المبالغ وتسديدها في الوقت الذي يُسرع ويفعل عجلة الاقتصاد مما يخلق فرص عمل كبيرة للمستويات المختلفة في جميع المحافظات.

واوضحت الامانة العامة ان الضمانات والتسهيلات المالية التي ععرضت في مؤتمر الكويت لدفع عجلة الاستثمار بلغت 11.6 مليار دولار و المبلغ الآخر البالغ 1.8 مليار دولار قُدم كمنح لدعم الاستقرار واعانات إنسانية واغاثية.

واشارت الى ان المبالغ الكبيرة التي تعهدت الدول المشاركة بالمؤتمر لتقديمها ضمانات للاستثمار ستكون دافعاً مهماً لإقدام الشركات على الاستثمار في المحافظات كافة في قطاعات السكن والتشييد والزراعة والصناعة والسياحة والنقل اضافة الى المجالات التعليمية والصحية والبيئية وغيرها.

وقالت ان هذه المبالغ ستؤدي الى تعزيز متطلبات التنمية في المجالات الاساسية التي تمس حياة المواطنين ومنها بشكل خاص في قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة وتحسين نوعيتها بما ينعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين فضلا عن دور هذه المبالغ في تشجيع الاعمال الصغيرة التي تحقق أهداف التوسع في العملية الإنتاجية وفِي توفير الخدمات عبر إنشاء وحدات إنتاجية أو خدمية أو ورش متخصصة في المجالات المختلفة.

وفي خيبة أمل للعراق الذي كان يتطلع لمبلغ 88 مليار دولار لاعمار ما دمرته الحرب ضد الارهاب على مدى ثلاث سنوات فقد اعلن وزير الخارجية الكويتي امس ان مجموع التزامات مؤتمر اعمار العراق بلغت 30 مليار دولار لكن نظيره العراقي اكد انها لا تسد الحاجة لكنها تسهم في اعادة الاعمار.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح الذي تستضيف بلاده مؤتمر اعمار العراق لدى اختتامه الاربعاء ان "التزام المجموعة الدولية حيال العراق كان واضحا خلال المؤتمر مع مبلغ اجمالي قيمته 30 مليار دولار. واضاف " ان هذا المبلغ نتج عن زخم واسع من مشاركة 76 دولة ومنظمة اقليمية ودولية 51 من الصناديق التنموية ومؤسسات مالية اقليمية ودولية 107 منظمة محلية واقليمية ودولية من الممنظمات غير الحكومية و1850 جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص".

لكن وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري أكد في كلمة باختتام المؤتمر ان هذا المبلغ لايكفي لاعادة اعمار بلاده لكنه سيساهم في حملة الاعمار حيث كان قد اشار في وقت سابق الى حاجة العراق إلى 88 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته ثلاث سنوات من الحرب ضد تنظيم داعش.

واوضح أن "المبلغ لن يسد الحاجة لكنه سيساهم في إعادة إعمار العراق".

واشار الى ان "العراق تعرض الى دمار وخراب في حرب داعش ويحتاج الى مبلغ مالي اكبر من اجل سد حاجته لاعادة الاعمار".