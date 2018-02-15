برلمانيون اميركيون: واشنطن لا تعتزم توجيه ضربة وقائية لبيونغ يانغ

واشنطن: نقل برلمانيون اميركيون الخميس عن مسؤولين في البيت الابيض قولهم ان الولايات المتحدة لا تنوي توجيه ضربة عسكرية وقائية محدودة لكوريا الشمالية لمعاقبة النظام على برنامجه النووي.

وقالت وسائل اعلام ان بعض المسؤولين في البيت الابيض كانوا يريدون مثل هذه الخطوة.

والخميس، قال السناتور الجمهوري عن ايداهو جيمس ريش خلال جلسة تثبيت تعيينات في وزارة الخارجية "قال لنا اشخاص على اعلى مستوى في الادارة الاميركية انه ليس هناك مثل هذه الاستراتيجية وانه لم يتم التحدث عن ذلك اطلاقا".

وكان مسؤول في البيت الابيض واضحا جدا عندما قال "انه ليس هناك استراتيجية لتوجيه ضربة الى كوريا الشمالية" كما قالت السناتورة جين شاهين.

وسألت شاهين سوزان ثورنتون المرشحة لمنصب مساعدة وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "هل فهمت ايضا ان لا استراتيجية لتوجيه ضربة وقائية ضد بيونغ يانغ؟". فاجابت "هذا ما فهمت".

ونقل الاعلام الاميركي ان وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس يعارض هذه الفكرة في وقت يؤيد وزير الخارجية ريكس تيلرسون حل النزاع دبلوماسيا.