هايلي: حان الوقت لكي يتحرك مجلس الأمن ضد إيران

الأمم المتحدة: اعتبرت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي الخميس ان "الوقت حان لكي يتصرف مجلس الامن" ضد إيران، وذلك بعد نشر تقرير لخبراء أمميين افاد بأن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الامم المتحدة على إرسال اسلحة الى اليمن.

وقال التقرير الذي عرض على مجلس الامن الدولي في يناير إن الخبراء "تعرفوا على مخلفات صواريخ مرتبطة بتجهيزات عسكرية وآليات عسكرية جوية مسيرة من منشأ إيراني ادخلت الى اليمن بعد فرض الحظر على الاسلحة" في 2015.

وقالت هايلي في بيان: "هذا التقرير يسلط الضوء على ما قلناه منذ اشهر: إيران نقلت اسلحة بشكل غير شرعي، في انتهاك لقرارات مجلس الامن".

واضافت "لا يمكن للعالم أن يستمر في ترك هذه الانتهاكات الصارخة بدون ردّ" ويجب على طهران أن تتحمل "العواقب".

وكانت إيران نفت بشدة تسليح الحوثيين واتهمت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة الشهر الماضي بتقديم ادلة "مفبركة" على ان صاروخاً اطلق على الرياض في الرابع من نوفمبر كان إيراني الصنع.

وابلغت هايلي مجلس الامن الدولي في ديسمبر بأن الولايات المتحدة ستدفع باتجاه تحرك ضد إيران بسبب الهجمات الصاروخية التي تستهدف السعودية حليفتها، لكن روسيا اعلنت على الفور انها لن توافق على خطط من هذا النوع.