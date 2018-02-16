مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم مكافحة الكوليرا في اليمن

الرياض: سلم مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح المزروع أول من أمس لمسؤول التخطيط والتدقيق والمتابعة للبرامج الإغاثية والإنسانية في منظمة الصحة العالمية زيد الناهي، الشيك المخصص للمشاريع الإنسانية الثلاثة التي وقعها المركز أخيراً لليمن، استكمالاً لاستجابة المملكة لمكافحة وعلاج وباء الكوليرا بمبلغ عشرة ملايين و956 ألفاً و866 دولاراً، وذلك إنفاذا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بتخصيص مبلغ 66.7 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف.

ويأتي التسليم عقب توقيع المركز مع المنظمة لتنفيذ ثلاثة مشاريع تشمل مشروع التشخيص، ومشروع الوقاية، ومشروع الترصد.