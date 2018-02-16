البرلمان الفرنسي يوافق على تعديل قواعد القبول في الجامعات

باريس: وافق البرلمان الفرنسي الخميس على مشروع قانون ينص على تعديل قواعد القبول في الجامعات، في اصلاح يدينه اليسار معتبرا انه يفرض نظاما انتقائيا.

ووافق النواب صباح الخميس ب49 صوتا مقابل 13 على مشروع القانون حول "توجه الطلاب ونجاحهم" الذي يهدف خصوصا الى الغاء نظام القرعة وخفض معدلات الفشل في السنة الجامعية الاولى.

وانجز مجلس الشيوخ بعد ظهر الخميس النص بالتصويت عليه ب250 صوتا مقابل 93.

ومن بين ما يقضي به هذا القانون الذي اقترح نصه في تشرين الاول/اكتوبر، انهاء نظام القرعة والحاق الطلاب بالنظام العام للضمان الاجتماعي. وستعالج كل جامعة اي طلب انتساب بشكل فردي وتبت في الطلب وفق عدد من المؤهلات والمعرفة المطلوبة للقبول في اي فرع.

وقالت وزيرة التعليم العالي فريديريك فيدال ان "عماد" النظام الجديد هو "مواكبة مزيد من الطلاب الى التعليم العالي والنجاح".

ورفض اليسار من الاشتراكيين الى الشيوعيين الى اليسار المتطرف "هذا الانتقاء الجديد الذي لا يذكر اسمه بوضوح"، مدينا "نظاما ليبراليا تكون فيه الجامعات هي من يختار طلابها".



