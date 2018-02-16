"سناب شات" يُغضب مستخدميه بتحديثاته الجديدة

إيلاف من دبي: يتصاعد غضب مستخدمي تطبيق "سناب شات" في العالم بسبب تحديثات أخيرة أطلقها التطبيق، محاولًا تحسين العمل في صفحته الرئيسية كما قال. وبحسب "إندبندنت" البريطانية، وقع أكثر من 950 ألف شخص عريضة إلكترونية تدعو القائمين على هذا التطبيق إلى التراجع عن تحديثاتهم الجديدة، لأنها فصلت محتوى الفيديو والصور الشائعة عن قصص نشرها الأصدقاء، ما صعّب عملية البحث عن المحتوى بدلًا من أن يسهلها.

فقد أطلق "سناب شات" أداة جديدة أراد منها تحسين صفحة التطبيق التي أعيد تصميمها من جديد، سميت "ديسكوفر"، آملًا أن تكون أشد جاذبية للمستخدمين، وأسهل عليهم للعثور على محتوى يهمهم، نشره أصدقاؤهم. إلا أن هذه الصفحة الجديدة، بحسب حجة المعترضين، مليئة بمحتوى من الناشرين، وقصص نشرها ناس تتابعهم لكن ليسوا أصدقاء.

وصارت القصص الخاصة "ستوريز" مجاورة مع اللقطات المنشورة والرسائل على صفحة الأصدقاء. وبهذا، يكون التحديث الجديد قد فصل المحتوى الاجتماعي عن المحتوى الإعلامي، وهذا ما أربك المستخدمين.

بحسب "سناب شات"، يستطيع المستخدمون إلغاء خاصية الإعلانات في إعدادات التطبيق، كما أوردت "إندبندنت". كما أن الرؤية الجديدة "تساعد صانعي المحتوى الرقمي على بناء حضورهم الخاص على صفحة ديسكفري الجديدة، وتعينهم على كسب المال من التطبيق في مرحلة لاحقة".

أضاف القائمون على التطبيق: "تعكس الأفكار التي تتم مشاركتها التعليقات التي سمعناها من بعض صانعي المحتوى الرئيسيين بشأن المقاييس المهمة بالنسبة إليهم، بما في ذلك إتاحة الفرصة لتحقيق الدخل في المستقبل، ونحن نتطلع إلى مواصلة التعاون مع الجميع لنحدد معًا الموارد الإضافية التي يحتاجها المستخدمون لتحسين تجربتهم في سناب شات".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "إندبندنت". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/snapchat-update-new-feature-latest-discover-page-audience-insights-changes-user-experience-a8210346.html

