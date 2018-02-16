الصحة السليمة في المعدة السليمة

لندن: تؤثر المعدة في كل أعضاء الجسم. إذا كانت لا تعمل بشكل صحيح، فهذا يعني أن أعضاء الجسم الأخرى لا تعمل بكامل قدرتها، أو الأسوأ أن تضطر إلى أن تعمل فوق طاقتها.

تتغير قدرة الجسم على هضم الغذاء وحرقه خلال اليوم. تكون هذه القدرة أعلى في النصف الأول من اليوم، وتتناقص بعد الظهر أو في المساء. تفادي الأغذية صعبة الهضم مثل الخضروات النيئة والبروتين الثقيل يوفر على الشخص آلام المعدة. وينصح الخبراء بعدم تناول اغذية نيئة بعد الرابعة بعد الظهر، وجعل الفطور أكبر وجبات اليوم، والعشاء أصغرها وأسهلها على الهضم.

قضية الغلوتين

يبدأ الهضم في الفم، لذا ينصح الخبراء بمضغ الغداء جيدًا قبل ابتلاعه. ولهضم الغذاء يجب التوقف عن عمل أي شيء آخر والتركيز على الأكل، ولا سيما أن كثيرين يأكلون وهم يحاولون كتابة رسائل على البريد الالكتروني مثلًا، أو الأكل في أثناء المشي.

ويكثر الحديث عن الغلوتين الذي ثبت أن له دورًا كبيرًا في صحة المعدة. توضح الخبيرة الغذائية ألكساندرا فيسنتيفيتش أن الغلوتين هو الاسم الشائع لمجموعة من البروتينات الموجودة في القمح والحبوب الأخرى، مثل الشعير والشوفان. يحوي الغلوتين نوعًا من الكاربوهيدرات تخمره بكتيريا الأمعاء بسهولة، ويؤدي أحيانًا إلى الانتفاخ والتشنج والاسهال وفقدان الوزن ونقص الحديد أو حتى هشاشة العظام. تقول فيسنتيفيتش إن من يسبب وجود الغلوتين في نظامه الغذائي مثل هذه المشكلات يجب أن يراجع الطبيب.

يعني تفادي الغلوتين أكثر من التوقف عن تناول أنواع الخبز والحبوب والباستا، فالغلوتين موجود في منتجات أخرى أيضًا بينها البيرة والصلصات وصلصة الصويا والمكملات الفيتامينية وبعض الأدوية وحتى معجون الأسنان ومستحضرات التجميل.

صحة المعدة

سبع خطوات للحفاظ على صحة المعدة:

1. المضغ بصورة جيدة، بحيث يكون كل ما نبتلعه في حالة سائلة.

2. التوقف عن الأكل عند الشعور بالشبع.

3. الامتناع عن الأكلات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، واستخدام الوقت الفاصل لشرب الماء أو الشاي.

4. الامتناع عن تناول الأغذية النيئة (السلطة والفاكهة والعصائر) بعد الرابعة عصرًا.

5. عشاء بسيط من البروتين الساخن والخضروات.

6. تدليك المعدة لزيادة تدفق الدم وتمكين الاوكسجين من الوصول إلى أعضاء الجسم.

7. الإكثار من تناول الألياف لأنها تساعد على الهضم والتخلص من البكتيريا الضارة.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "دايلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://www.telegraph.co.uk/beauty/body/looking-gut-could-transform-health/