منفذ عملية إطلاق النار في فلوريدا مرتبط بمجموعة تؤمن بتفوق العرق الأبيض

باركلاند: ذكرت وسائل اعلام اميركية الخميس أن الشاب الذي اعترف بقتل 17 شخصا في مدرسته السابقة بفلوريدا ويعاني من اضطرابات عقلية، كان على ارتباط بمجموعة تؤمن بنظرية تفوق العرق الأبيض.

من جهته، أقر مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بأنه تلقى تحذيرا بشأن الشاب البالغ من العمر 19 عاما لكنه لم يبادر إلى التحرك.

وكان نيكولاس كروز قتل 17 شخصا الاربعاء عندما فتح نيران رشاش من نوع "ايه-آر-15" في مدرسته السابقة "مارجوري ستونمان دوغلاس" الثانوية بمدينة باركلاند في فلوريدا. واختبأ الطلبة الذين عاشوا حالة من الرعب في الخزانات وتحت الطاولات.

وتم توجيه 17 تهمة بالقتل العمد لكروز الذي مثل الخميس أمام قاض أمر باحتجازه.

وعُرف عن كروز الذي طرد من المدرسة لأسباب تأديبية بأنه كان يمتلك أسلحة نارية في منزله وذكرت معلومات نشرتها وسائل اعلام أنه سبق ان تم التعريف عنه على أنه يشكل تهديدا محتملا لزملائه.

ووردت تفاصيل جديدة بشأن ماضي كروز الخميس. وذكرت رابطة مكافحة التشهير أنه كان عضوا في مجموعة تؤمن بنظرية تفوق العرق الأبيض وشارك في تدريبات شبه عسكرية.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن عضو في مجموعة "ريبابليك اوف فلوريدا" (جمهورية فلوريدا) المؤمنة بنظرية تفوق العرق الأبيض تأكيده أن كروز انضم إليها.

من جهته، أكد الاف بي آي أنه تلقى تنبيها في ايلول/سبتمبر بشأن رسالة نشرت على موقع يوتيوب قال فيها مستخدم اسمه نيكولاس كروز "سأصبح مطلق نار محترفا في المدارس".

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان أنه أجرى "مراجعات لقاعدة البيانات وغيرها من اجراءات التدقيق" دون التوصل إلى تحديد الشخص الذي وضع المنشور.

أما الرئيس الاميركي دونالد ترامب، فتعهد الخميس الاهتمام بمن يعانون امراضا عقلية متجنبا التطرق إلى مسألة انتشار الاسلحة النارية في بلاده.