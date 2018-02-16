المحققون في قضية التدخل بالانتخابات الاميركية يستجوبون بانون

واشنطن: استجوب المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية لصالح حملة دونالد ترامب، خلال الاسبوع الجاري المستشار السابق للرئيس ستيف بانون، بحسب ما ذكرته شبكة "سي ان ان" الخميس.

ونقلت "سي ان ان" عن مصدر مطلع على التحقيق ان فريق المحقق روبرت مولر استجوب بانون لساعات على مدى يومين.

ورد بانون على جميع الاسئلة التي وُجهت له، من دون استثناء اي موضوع بحسب ما قال المصدر نفسه للشبكة.

وكان بانون مخططا استراتيجيا في حملة الرئيس ترامب "أميركا أولا" حتى مغادرته الادارة في آب/اغسطس. وقد لعب دورا رئيسيا في الاسابيع الاخيرة للحملة الرئاسية في 2016 وشارك في لقاءات في الفترة الانتقالية، يجري الان التحقيق بشأنها.

والخميس مثل بانون امام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ وتصدى لاعضاء في المجلس من الحزبين مستخدما "الامتياز" الذي يسمح للرئيس ومسؤولين في السلطة التنفيذية بحجب بعض المعلومات عن الكونغرس والرأي العام.

وقد رفض الرد على اسئلة حول الفترة الانتقالية، والفترة التي امضاها في البيت الابيض.

