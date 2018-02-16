الأمم المتحدة: إمكانية التوصل إلى اتفاق حول جنوب السودان

الأمم المتحدة: صرح الموفد الخاص للامم المتحدة ديفيد شيرر الخميس ان الجولة الأخيرة من مفاوضات السلام في جنوب السودان برعاية اثيوبيا يمكن ان تختتم الجمعة باتفاق يفتح الطريق لانهاء الحرب.

وتهدف هذه المحادثات التي بدأت في الخامس من شباط/فبراير في اديس ابابا الى حل أحد اسوأ النزاعات في افريقيا.

وقال شيرر للصحافيين "نأمل في ان يكون لدينا اتفاق ما موقع غدا" الجمعة. واضاف ان "الامر قد لا يصل الى ما كنا نأمل لكن يمكن ان يؤمن إطارا للتفاوض".

وتناولت المفاوضات في اثيوبيا الحوكمة والامن.

وهدد الاتحاد الافريقي ومجلس الامن الدولي بفرض عقوبات على الذين يعرقلون جهود السلام في جنوب السودان حيث دخلت الحرب سنتها الخامسة.

وقال الموفد الخاص ان "مستوى العنف الشامل تراجع"، في ما وصفه بانه أمر "مشجع".

ويقود شيرر بعثة السلام التابعة للامم المتحدة في جنوب السودان التي تضم 14 الفا من جنود حفظ السلام بين عسكريين وشرطيين.

