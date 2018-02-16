إفراج مشروط عن الصحافي التركي - الألماني دنيز يوجيل

برلين: أمرت محكمة في اسطنبول الجمعة بالافراج المشروط عن الصحافي التركي الألماني دنيز يوجيل بعد ان طلبت النيابة إنزال عقوبة السجن 18 عاماً به، وفق وسائل الإعلام الحكومية التركية.

وتتضمن تهم ممثلي النيابة ضد يوجيل "الدعاية الارهابية" و"تحريض الجمهور على الكراهية والعدائية"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. يبلغ يوجيل من العمر 44 عاما وأدى توقيفه منذ سنة دون توجيه اتهام الى أزمة في العلاقات بين برلين وأنقرة.

وأعلنت الحكومة الالمانية الجمعة ان السلطات التركية أفرجت عن يوجيل المسجون منذ عام في تركيا.

وقال راينر برويل احد الناطقين باسم وزارة الخارجية الالمانية خلال لقاء مع صحافيين في برلين "يمكننا ان نؤكد الافراج عن دنيز يوجيل، ونحن نشعر بالارتياح والسرور".

وأضاف أن وزير الخارجية الالماني سيغمار غابريال "بذل جهودا كبيرة في الايام والساعات الاخيرة للمساهمة في حل" بالاتصال مع نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو.

وأكد الناطق باسم الخارجية الالمانية بذلك نبأ صحيفة دي فيلت الالمانية التي كان يوجيل يعمل لحسابها قبل توقيفه بشبهة "الارهاب".

وكتبت الصحيفة على موقعها الالكتروني "دنيز يوجيل حر اخيرا!" في إعلانها عن الافراج عن الصحافي البالغ من العمر 44 عاما الذي أدى توقيفه دون توجيه اتهام الى أزمة في العلاقات بين برلين وأنقرة.

وكانت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مارست ضغوطا على نظيرها التركي بن علي يلديريم في برلين للافراج عن الصحافي، محذرة من ان العلاقات الثنائية لا يمكن ان تتحسن ما لم يتم تحقيق تقدم في هذا الملف.