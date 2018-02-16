شركة توظيف ترفض تشغيل سائق لأنه بريطاني الجنسية

القاهرة: اعتذرت شركة توظيف لرجل بعدما تم اخباره بأنه لن يستطع التقدم لاحدى الوظائف "لأنه بريطاني الجنسية". وكان هذا الرجل ويدعى مايكل فاولر، من ساليسبري في ويلتشاير بالمملكة المتحدة قد تقدم لوظيفة قائد مركبة بضائع ثقيلة أعلنت عنها شركة التوظيف Blu Global التي يوجد مقرها في مدينة ولفرهامبتن.

وحين بعث فاولر بطلب التقدم للوظيفة، تلقى رسالة بريدية من أحد موظفي شركة التوظيف يخبره بأن وظائفهم تستثني "المترشحين ذوي الجنسية البريطانية". وقد اضطرت الشركة لتقديم اعتذار بعدما تم نشر الواقعة في "مجلة ساليسبري" المحلية.

وحرص فاولر، 39 عاما، على الإشارة لخبرته الممتدة في مجال القيادة على مدار 12 عاما حين تقدم لطلب الوظيفة مطلع الشهر الجاري، لكنه صدم من رد الشركة عليه.

وقالت شركة Blu Global إنها أرسلت اعتذاراتها الصادقة إلى فاولر جراء مروره بتلك التجربة المروعة وأنها اتخذت إجراءات تأديبية ضد الشخص المسؤول.

وأضافت الشركة في بيان سلطت الضوء عليه هيئة الإذاعة البريطانية "نحن نفهم أنك علمت من أحد موظفينا الموجودين في أوروبا أن الوظيفة تستثني المواطنين البريطانيين، لكن هذه ليست سياستنا، ونحن مصدومون مما حدث بالفعل، فنحن لا نرفض أي من المتقدمين لوظائفنا بناء على جنسيتهم، سنهم، عرقهم، جنسهم أو توجههم الجنسي". بينما أشار فاولر إلى أنه حصل على وظيفة في شركة نقل أخرى.

أعدت "إيلاف" المادة نقلا عن موقع "بي بي سي"، الرابط الأصلي أدناه

http://www.bbc.com/news/uk-england-wiltshire-43079310