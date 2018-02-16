بوتفليقة يدعو الى تنشيط اتحاد المغرب العربي

الجزائر: دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الجمعة الى "النهوض" بمؤسسات اتحاد المغرب العربي و"تنشيط" هياكله، كما جاء في اربع برقيات بعثها الى قادة تونس والمغرب وموريتانيا وليبيا، عشية الذكرى ال29 لتأسيس هذا الاتحاد.

وأكد بوتفليقة في برقية بعث بها الى العاهل المغربي محمد السادس "حرص الجزائر على النهوض بمؤسسات الاتحاد وتنشيط هياكله بما يمكن من الذود عن المصالح المشتركة لبلدانه"، كما نقل التلفزيون الحكومي.

واضاف ان الذكرى "محطة تفرض علينا تقييم مسيرة الاتحاد المغاربي وتطوير منظومة العمل وتكييفها وفقا للظروف الراهنة"

وي رسالته الى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي جدد بوتفليقة "تمسك الجزائر الثابت باتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا"، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الجزائرية.

وذكر بوتفليقة نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ب"ضرورة مراجعة طريقة عمل (الاتحاد المغاربي) كي يصبح له دور فاعل اقليميا ودوليا" بحسب المصدر نفسه.

ودعا الرئيس الجزائري في البرقية التي بعث بها الى رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج، الى"اغتنام فرصة الاحتفال بذكرى تأسيس الصرح المغاربي من أجل تقييم مساره (...) في الدفاع عن المصالح المشتركة للدول" المؤسسة له.

وتأسس اتحاد المغرب العربي في 17 شباط/فبراير 1989 وهو يضم الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، لكنه ظل معطلا والاتفاقيات الموقعة دون تنفيذ بسبب الخلافات الجزائرية المغربية حول النزاع في الصحراء الغربية.