دراسة: تراجع الزهايمر بإزالة انزيم واحد في الدماغ

لندن: اسفر علاج تجريبي عن تراجع مرض الزهايمر بالكامل في فئران اختبار بخفض مستويات انزيم واحد في أدمغتها. وتقدم نتائج العلاج سنداً آخر للنظرية القائلة ان صفائح اميلويد من الأسباب الأساسية لهذا المرض الغامض الذي يصيب الدماغ وان التعامل مع هذه الصفائح يمكن ان يؤدي الى علاج ناجع لمرض الزهايمر.

واكتشف الباحثون الذين اجروا الدراسة ان خفض مستويات الانزيم BACE1 ببطء في فئران اختبار اثناء شيخوختها حال دون نشوء صفائح اميلويد في الدماغ حيث تكون من علائم مرض الزهايمر، أو ردها على اعقابها.

وتوجد هذه الصفائح، التي تتكون حين تتراكم قطع من البروتين في الدماغ ، بكميات كبيرة في مرضى الزهايمر. وانزيم BACE1 بروتين يتكون بصورة طبيعية في الدماغ ويساعد في انتاج ببتيد بيتا ـ اميلويد، وهو بروتين آخر له دور في نشوء الصفائح.

وقال علماء في مستشفى كليفلاند في الولايات المتحدة ان خفض هذا الانزيم في الدماغ لم يمنع اصابة فئران الاختبار بمرض الزهايمر فحسب بل رد المرض على اعقابه في الفئران التي بدأت اعراض المرض تظهر عليها بالفعل. كما انخفض مستوى الانزيم BACE1 في صغار هذه الفئران وحين دخل الجيل الثاني من الفئران مرحلة الشيخوخة بدأت صفائح اميلويد تختفي من الدماغ. وفي نهاية الدراسة لم يكن هناك أي أثر للصفائح في ادمغتها.

وقال الدكتور ريتشارد آيزاكسون مدير مستشفى الوقاية من الزهايمر في نيويورك لمجلة نيوزويك ان نتائج الدراسة واعدة وتضيف دليلا آخر على ان تثبيط الانزيم BACE1 يمكن ان يوفر علاجاً فاعلا لمرض الزهايمر. ولكنه حذر قائلا ان من السابق لأوانه الاحتفال لأن الفئران تختلف اختلافاً كبيراً عن البشر.

واضاف آيزاكسون "ان الوجه الآخر تماماً من العملة ان 99 في المئة من الاختبارات السريرية لأدوية تعالج الزهايمر باءت بالفشل ولا نعرف السبب". وبحسب الدكتور آيزاكسون فان تراكم صفائح اميلويد قد لا يكون الهدف الصحيح وحتى إذا كانت هي الهدف الصحيح فان الباحثين سيحتاجون من 5 الى 7 سنوات قبل ان يعرفوا ان الطريقة نفسها مجدية في البشر.

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "نيوزويك". الأصل منشور على الرابط التالي

http://www.newsweek.com/alzheimers-disease-completely-reversed-removing-just-one-enzyme-new-study-807156