القضاء الاميركي يتهم 13 روسيا بالتدخل في الانتخابات

واشنطن: أعلن المدعي الخاص الاميركي المكلف بتجسس روسي محتمل، توجيه الاتهام الى 13 روسيا وثلاثة كيانات روسية، بالتدخل في الانتخابات وبالعملية السياسية الاميركية.

وبموجب قرار الاتهام فإن المتهمين تآمروا، منذ العام 2014 وحتى الآن، للتدخل "في السياسة الاميركية والعمليات الانتخابية بما فيها الانتخابات الرئاسية في العام 2016".

واوضح روبرت مولر في بيان ان الجميع اتهموا بالتآمر بهدف خداع الولايات المتحدة، كما اتهم ثلاثة بالاختلاس المصرفي، وخمسة اخرون بانتحال صفة، وذلك للسيطرة على حسابات على مواقع للتواصل الاجتماعي ركزت على بث الانقسام في القضايا الاجتماعية والسياسية.

وبأمرة يفغيني بريغوزين، الحليف المقرب لفلاديمير بوتين، تمكنت المجموعة من الوصول الى "عدد كبير" من الاميركيين، وفقا للاتهام.

وحددت المجموعة "هدفا استراتيجيا لبث الشقاق في النظام السياسي الاميركي"، وبحلول منتصف 2016 كانت تدعم حملة دونالد ترامب وتعمل على تشويه صورة هيلاري كيلنتون.

وتركزت المجموعة في سانت بطرسبرغ لكن بعض افرادها سافروا للولايات المتحدة.

وتوجه هؤلاء الذين زاروا الولايات المتحدة الى ولايات نيفادا، كاليفورنيا، نيو مكسيكو، كولورادو، ميتشغن، لويزيانا، تكساس، جورجيا، نيويورك.

ويعتقد ان عميلا سياسيا في تكساس وجههم للتركيز على "الولايات غير المحسومة" التي تتأرجح بين الجمهوريين والديموقراطيين.

وشارك "مئات" الاشخاص على الارجح في العملية، إذ عملوا في نوبات عمل بميزانية كلفتها ملايين الدولارات.

واستهدفت المجموعة الروسية مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وانستغرام.

ترمب: لم نقم باي نشاط غير شرعي

كرر الرئيس الاميركي دونالد ترمب الجمعة التشديد على ان حملته الانتخابية لم تقم باي عمل غير شرعي، وبانه لم يحصل اي تواطؤ مع موسكو، وذلك بعد ساعات على اعلان توجيه الاتهام في الولايات المتحدة ل13 روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وقال ترمب في تغريدة "بدأت روسيا حملتها المعادية للولايات المتحدة عام 2014 قبل اعلان ترشحي للانتخابات الرئاسية بوقت طويل. ان نتائج الانتخابات الرئاسية لم تتأثر بذلك، وحملة ترمب لم تقم باي عمل غير شرعي ولا يوجد تواطؤ".

وفي بيان منفصل اعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض انه تم ابلاغ ترمب بالاتهامات التي وجهت الى 13 روسيا وبانه اعرب عن "سروره برؤية تحقيق النائب الخاص يؤكد عدم حصول تواطؤ بين حملة ترمب وروسيا، وان نتيجة الانتخابات لم تتأثر".

ونقل البيان عن ترمب دعوته الى الوحدة بمواجهة الذين يحاولون "زرع الفرقة" معتبرا انه "حان الوقت لوضع حد للهجمات السخيفة وللادعاءات غير المنطقية والخاطئة، وللنظريات الفارغة التي يستفيد منها رفاق السوء مثل روسيا".

وكان القضاء الاميركي وجه الاتهام الجمعة ل13 روسيا وثلاثة كيانات روسية بالتدخل في الانتخابات وبالعملية السياسية الاميركية.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية هذه الاتهامات ب"الهراء".