الشرطة الهندية تعتقل امرأة انتحلت صفة رجل للحصول على مهر الزواج

اعتقلت الشرطة الهندية امرأة تنتحل صفة رجل وتغري النساء بالزواج لتحصل منهن على المهر.

فقد ألقي القبض على كريشنا سين، الأربعاء، في إقليم أوتاراخاند شمالي البلاد، لأنها طلبت المهر، وهو أمر ممنوع في الهند.

وقالت الشرطة لبي بي سي إن التحقيقات والفحوص الطبية بينت أن كريشنا امرأة وليست رجلا كما كانت تدعي.

ويعتقد أنها تبلغ من العمر 26 عاما وتُعرف باسم سويتي.

وقد انفصلت سين عن زوجتها الأولى بعد الزواج بفترة قصيرة، وتزوجت امرأة أخرى في أبريل/ نيسان 2017.

ولكن أهل الزوجة الأولى تقدموا بشكوى يتهمون فيها سين بمضايقة ابنتهم وبسبب المهر. ويقولون أيضا إنها اقترضت منهم 850 ألف روبية بهدف تمويل مشروع تجاري، ولم تسدد ما عليها من ديون.

وتقتضي التقاليد الهندية القديمة أن تدفع عائلة العروس مهرا من المال والذهب للعريس بعد الزواج، وعلى الرغم من أن القانون منع هذه الممارسات منذ 1961 فإنها لا تزال شائعة في المجتمع.

وقالت سين للشرطة إنها كانت دائما ترغب في أن تكون رجلا وتعيش "حياة رجل"، ولا يُعرف ما إذا كانت عائلتها على علم بما تفعل.

ولم تتفطن أي من الزوجتين إلى حيلة سين، ويُعتقد أنها لم تكشف عن جسدها أمامهما كما لم تكن لأي منهما علاقة جنسية معها.

وأضافت تحقيقات الشرطة أن أغلب أصدقاء سين كانوا رجالا، وكانت تذهب إلى المرحاض الخاص بالرجال، وتتحدث بصوت رجالي، وكانت تدخن وتشرب الخمر وتسوق دارجة نارية مع الرجال لتبعد الشهبة عنها. وكانت، حسب الشرطة، تمشي "مشية رجل واثق من نفسه تماما".