المغرب: قافلة للتبرع بالدم .. لمواجهة انخفاض المخزون

الرباط: بهدف الرفع من عدد التبرعات بالدم لمواجهة الانخفاض الحالي في المخزون، يعطي أناس الدكالي، وزير الصحة، الاثنين المقبل، بالرباط، الانطلاقة الرسمية لقافلة التبرع بالدم، التي تنظمها وزارة الصحة، إلى جانب شركائها، تحت شعار: "التبرع بالدم مسؤولية الجميع".

وتتغيا القافلة، التي تستمر إلى 25 مارس المقبل، وتهم مراكز تحاقن الدم بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة، تحقيق مخزون احتياطي من الدم يغطي، على الأقل، 7 أيام من الحاجيات، بما يعني جمع 4500 كيسا من الدم.

وقالت وزارة الصحة إن احتياجات الدم، تتزايد، منذ 2012، بمعدل سنوي قدره 22 بالمائة، في حين يزداد عدد التبرعات بالدم بمعدل سنوي لا يتعدى نسبة 6 بالمائة.

وزادت الوزارة أنه خلال فترات معينة، كالصيف والعطلات المدرسية وعطلات الأعياد، على سبيل المثال، ينخفض مخزون الدم إلى مستوى حرج، مما يؤدي إلى بعض الصعوبات بشأن تزويد المستشفيات بأكياس الدم، وهو الشيء الذي استوجب التفكير في مشاريع تهدف إلى التشجيع على التبرع بالدم وجمع الكمية المطلوبة من الدم، وذلك ضمـن اسـتراتيجية متكاملـة، بتعـاون مـع الشركاء، تهـدف إلى التشـجيع عـلى التـبرع بالـدم وجعلـه سـلوكاً ثقافيـاً ومواطنـاً ومنتظماً.