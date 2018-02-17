ترمب يعود جرحى إطلاق النار بفلوريدا والشرطة تقر بأنها لم تتحرك

بومبانو سيتي: زار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة مستشفى في فلوريدا لتفقد جرحى إطلاق النار في مدرسة بعدما أقر مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) إنه أساء التعامل مع تحذيرات بشأن منفذ المجزرة التي أودت بحياة 17 شخصا.

وصل ترمب وزوجته ميلانيا في نهاية يوم عصيب لأهالي الضحايا الذين قتلوا في مجزرة الأربعاء في ثانوية في باركلاند في ولاية فلوريدا، والذين علموا أن الكارثة كان يمكن تفاديها على الأرجح.

وأقر مكتب التحقيقات الفدرالي أكبر وكالات تطبيق القانون الأميركية إنه تلقى تحذيرا مرعبا في يناير من مصدر قال إن المسلح نيكولاس كروز البالغ من العمر 19 عاما، قد يكون بصدد التخطيط لاطلاق نار جماعي، لكن عناصر اف بي اي لم يتابعوا التحذير.

وفي مستشفى "برووارد هيلث نورث"، حيث التقى ترامب ناجين من عملية اطلاق النار، شكر الرئيس الأطباء والممرضين والمسعفين "لعملهم الرائع" ووصف المجزرة بـ"المحزنة جدا".

توجه بعد ذلك مع ميلانيا إلى مركز الشرطة المحلية في برووارد، حيث التقى الحاكم ريك سكوت والسناتور ماركو روبيو وقائد الشرطة المحلية سكوت إيزراييل ومسؤولين آخرين من وكالات تطبيق القانون.

وقال ترمب في مركز الشرطة إنه التقى ناجية أطلق عليها النار أربع مرات واصيب برصاصة في الرئة، موضحا أن المسعفين الأولين أنقذوا حياتها. وقال "اعطوهم علاوة". وتأتي زيارة الرئيس إلى منطقة باركلاند شمال ميامي وسط غضب متزايد لدى الأهالي وطلاب ثانوية مارجوري ستونمان دوغلاس إزاء ما يبدو عدم وجود رغبة أميركية في تشديد قوانين الأسلحة.

وقال اندرو بولاك "أميرتي لم تكن بمأمن في تلك المدرسة"، وذلك خلال جنازة ابنته ميدو البالغة من العمر 18 عاما. واضاف "أرجوكم أن تصلّوا كي لا تحصل هذه المأساة المروعة لعائلة أخرى".

وفي مؤتمر صحافي مساء في مركز الشرطة المحلية قال السناتور روبيو "إن هذا المجتمع والولاية يشعرون بألم شديد ويريدان التحرك لضمان عدم تكرار الأمر". ورد ترامب "يمكنكم التعويل على ذلك".

غير مقبول

أقر مكتب اف بي آي في وقت سابق الجمعة أن "شخصا مقربا من نيكولاس كروز" اتصل بالرقم العام للابلاغ عن الحوادث في الخامس من يناير "للتبليغ عن تحذيرات بشأنه".

وقال اف بي آي في بيان "قدم المتصل معلومات حول حيازة كروز أسلحة ورغبته في قتل أشخاص وسلوكه الغريب وتعليقاته المقلقة على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى احتمال قيامه بإطلاق نار في مدرسة".

وأضاف البيان إن المعلومات التي قدمها المتصل "كان يجب أن تعتبر تهديدا محتملا للارواح" وأن تقدم الى مكتب الوكالة في ميامي. لكن "لم يجر المزيد من التحقيقات".

وقال مدير اف بي آي كريستوفر راي الذي تولى منصبه في اغسطس "تحدثنا الى ضحايا وعائلات ونأسف بشدة للألم الذي لحق بكل الذين تأثروا بهذه الكارثة المروعة". واضاف راي إنه "ملتزم معرفة حقيقة ما حصل" وإن المدعي العام جيف سيشنز أمر بإجراء مراجعة فورية لضمان "الرد الفعال لأي مؤشرات إلى عنف محتمل".

لكن سكوت حاكم ولاية فلوريدا، طالب مع ذلك استقالة مدير اف بي آي، معتبرا ان عدم التحرك "غير مقبول". التحذير الذي ورد لإف بي آي في يناير لم يكن الوحيد بشأن كروز الذي استخدم رشاشا من طراز "إيه آر-15" اشتراه بشكل قانوني قبل عام ليمطر صفوف المدارس بالرصاص.

ففي سبتمبر تم تنبيه اف بي آي الى رسالة على يوتيوب يتوعد فيها مستخدم يدعى نيكولاس كروز قائلا "سأصبح مطلق نار احترافي في المدارس". وقال مكتب التحقيقات الفدرالي انه تحقق من التعليق حينها لكنها لم تتمكن من تحديد هوية المعلق.

كروز معروف أيضًا لدى الشرطة المحلية بعد "اتصالات متكررة لوالدته طالبة مساعدة الشرطة على التعامل مع فوراته العنيفة وتهديداته وسلوكه المدمر"، بحسب شبكة سي ان ان.

تعود أحدث الوقائع التي تبلغتها الشرطة الى سبتمبر 2016 وقد ذكر في إحداها انه "أشار في الماضي إلى رغبته في شراء سلاح" بحسب سي ان ان.

غير منطقي

زيارة ترمب الى منطقة باركلاند - غير البعيدة عن منتجعه في مارالاغو حيث سيمضي الرئيس عطلة نهاية الاسبوع - لم يتم الإعلان عنها مسبقا، ربما لتجنب احتمال ان تستقبله مطالبات غاضبة بالتحرك إزاء قوانين الأسلحة.

وقالت ميفي روبيانو (47 عاما) التي نجت ابنتها من المجزرة "من غير المنطقي ان القانون يمنع القاصرين من شراء الكحول لكن يسمح لهم بشراء سلاح".

وفي واشنطن يظهر الرد السياسي لغاية الان أن الجمعية الوطنية للاسلحة التي انفقت 30 مليون دولار لدعم حملة ترمب في 2016، لا تزال قوية.

وكما في حوادث إطلاق نار سابقة فإن النشطاء المؤيدين لتشديد قوانين الأسلحة، يركزون على سهولة الحصول على الرشاش إيه.آر-15 وهو نموذج مدني لرشاش إم-16 العسكري الأميركي.

بيعت ملايين القطع من هذا الرشاش في انحاء الولايات المتحدة، وقد استخدم في عمليات إطلاق نار في لاس فيغاس وساثيرلاند سبرينغز وتكساس ونيوتاون وكونيتيكت.

