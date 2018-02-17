تيلرسون: أهداف الولايات المتحدة وتركيا في سوريا مشتركة

قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إن الولايات المتحدة تشارك تركيا الأهداف في سوريا.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك لتيلرسون مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، في أنقرة.

وشاب العلاقات بين البلدين توتر في الآونة الأخيرة بسبب الصراع الدائر في سوريا.

لكن وزير الخارجية الأمريكي سعى إلى تأكيد أهمية الروابط بين البلدين.

وقال تيلرسون "نقف متكاتفين مع تركيا في مواجهة التهديدات الإرهابية. تركيا شريك مهم في التحالف الدولي للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية. نحن ممتنون لسماح تركيا للولايات المتحدة ودول أخرى بحلف شمال الأطلسي بالإبقاء على قواتها في قاعدة انجرليك".

وأضاف "بلدانا يشاركان الأهداف نفسها في سوريا... هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية وإيجاد مناطق آمنة مستقرة وسوريا مستقلة وموحدة".