وزير الداخلية المكسيكي ينجو من كارثة تحطم مروحية أوقعت قتلى

مكسيكو: أعلن وزير الداخلية المكسيكي ألفونسو نافاريت الجمعة إنه كان على متن مروحية تحطمت قرب مركز زلزال عنيف في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص على الأرض.

وقال نافاريت لشبكة تيليفيسيا "بلغني أن عددا من الأشخاص لقوا مصرعهم" من دون مزيد من التفاصيل حول ذلك.

وكان وزير الداخلية متوجها الى المنطقة مع حاكم ولاية اواهاكا، حيث وقع الزلزال. وقال ان العديد من الركاب اصيبوا بجروح.

وهز زلزال قوي العاصمة المكسيكية الجمعة، ما ادى الى تمايل المباني، من دون تسجيل اضرار كبيرة، وذلك بعد خمسة اشهر على زلزال عنيف اودى بحياة 369 شخصا بالعاصمة.

حدد المركز المكسيكي لرصد الزلازل قوّة الهزة بسبع درجات، في حين قالت شبكة رصد الزلازل "سكاي اليرت" ان الهزة شعر بها السكان بولايات غيهيرو وأواهاكا وبويبلا.

