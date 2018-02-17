GMT 10:56 2018 السبت 17 فبراير GMT 11:35 2018 السبت 17 فبراير  :آخر تحديث
تسجيل مسرب لزعيم يميني فرنسي "يفجر" فضيحة:

ساركوزي تجسّس على وزراء حكومته السابقة!

صحافيو إيلاف
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قال زعيم اليمين الفرنسي لوران فوكييه في محاضرة أمام طلاب بثت قناة التلفزيون "تي إم سي" مقطعًا منها سجّل بدون علمه الجمعة إن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي كان يتنصت على وزراء حكومته.

إيلاف من باريس: أكد زعيم حزب الجمهوريين المعارض في التسجيل أثناء محاضرة في معهد الإدارة في ليون، أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون أنشأ "خلية لتدمير" فرنسوا فيون رئيس الوزراء طوال ولاية ساركوزي، والمرشح للرئاسة في انتخابات مايو 2017.

تفتيش هواتف
رد الناطق باسم الحكومة بنجامين غريفو في تغريدة على تويتر: "إهانات وشتائم وسوقية (...) مفهوم خاص للتعليم (...) طلاب المعهد يستحقون أفضل من ذلك".

زعيم حزب الجمهوريين المعارض لوران فوكييه

وقال فوكييه في التسجيل إن "نيكولا ساركوزي وصل إلى حد مراقبة الهواتف النقالة للذين يدخلون إلى مجلس الوزراء". أضاف "كان يتنصت عليهم للإطلاع على كل رسائلهم الالكترونية وكل رسائلهم النصية، والتحقق مما كان يقوله كل من وزرائه عند دخوله إلى مجلس الوزراء".

يشار إلى أن فوكييه كان وزيرًا مكلفًا الشؤون الأوروبية ووزيرًا للتعليم العالي والبحث إبان عهد ساركوزي. وفي اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس، رفضت المصادر القريبة من فوكييه التعليق.

خلية ماكرون المدمرة!
حول ماكرون، قال فوكييه في التسجيل: "موضوعيًا لم يكن محظوظًا. فيون يفوز في الانتخابات التمهيدية، وفي الخلف كان يدمره (...) إنني واثق أنه نظم ذلك، أعتقد أنه ساهم إلى حد كبير في تشكيل خلية تدمير".

وكان فيون كان الأوفر حظًا في الاقتراع، لكن شعبيته تراجعت بعد معلومات صحافية عن وظائف وهمية مفترضة لزوجته واثنين من أولاده. وقد وجّهت إليه بعد ذلك تهم "اختلاس أموال عامة" و"سوء استخدام ممتلكات عامة" أثناء السباق إلى الإليزيه.


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