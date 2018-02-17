مون يرى انه من السابق لأوانه عقد قمة بين الكوريتين

كوريا: قال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان السبت أنه من المبكر التفكير بعقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون رغم التقارب بين الجانبين بمناسبة تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية في الجنوب، بعد تلقيه الأسبوع الماضي دعوة لعقد قمة في بيونغ يانغ.

سلمت الدعوة كيم يو جونغ، شقيقة كيم، التي زارت الجنوب ضمن وفد رفيع المستوى للمشاركة في الألعاب الشتوية في بيونغ تشانغ.

وقال مون "نضع آمالا كبيرة في عقد قمة بين الشمال والجنوب لكنني أعتقد أن الأمر متسرع بعض الشيء"، خلال زيارته المركز الصحافي في بيونغ تشانغ، مشيرا الى ان الأمر "سابق لأوانه".

ادت الألعاب الشتوية الى تقارب بين شخصيات من الجنوب والشمال الخاضع لمجموعات من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي بسبب تجاربه النووية والبالستية.

ولكن مون قال ان "ألعاب السلام" سلطت الضوء كذلك على الحاجة إلى حصول تواصل بين واشنطن وبيونغ يانغ، مضيفا ان "التوافق العام على الحاجة إلى الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يزداد تدريجيا".

وأضاف "ننتظر أن تؤدي المحادثات الكورية الحالية إلى حوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وإلى نزع السلاح النووي".

وتصر واشنطن على ان تتخذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة باتجاه نزع سلاحها النووي قبل اي حوار في حين يدعو مون الى حوار لطرح الموضوع على الطاولة.