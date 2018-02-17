محامي أميركي يزعم سفره للمريخ عبر برنامج فضاء سري

القاهرة: زعم المحامي الأميركي البارز، أندرو باسياغو، الذي كان يطمح في أن يكون رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، أنه سبق له السفر لكوكب المريخ كجزء من برنامج فضاء سري شارك به الرئيس السابق باراك أوباما.

كما أكد أنه وأثناء مرحلة طفولته في ستينات القرن الماضي شارك ببرنامج تابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" يعرف باسم "المشروع بيغاسوس" وقد سافر من خلاله عبر المكان والزمان.

وأوضح أندرو، الذي يزعم من وقتها أن السفر عبر الزمن أمر ممكن، أنه شارك خلال فترة دراسته الجامعية بثمانينات القرن الماضي في مشروع آخر خاص بالسي آي إيه يعرف باسم Mars Jump Room Program وأنه كان جزء من برنامج فضاء سري يعني بإرسال الناس إلى المريخ.

وأوردت بهذا الخصوص صحيفة اكسبريس البريطانية عن مؤيدي نظرية المؤامرة قولهم إن مليارات الدولارات يتم نقلها بشكل غامض كل عام من ميزانية البنتاغون لتمويل ما يطلق عليها مشاريع الفضاء السوداء التي تعني بنقل البشر إلى أعماق الفضاء بطريقة قد لا يتصورها أو يتوقعها أغلبنا.

وأضاف هؤلاء الأشخاص المناصرين لفكر نظريات المؤامرة أن مشاريع ناسا التي يعلمها الناس هي إلهاء عما يمكن للولايات المتحدة تحقيقه بالفعل. وعاود أندرو ليقول إنه سبق له أن قام بكتابة ورقة بحثية عام 2008 تشمل أدلة تؤكد أن هناك مقبرة جماعية على سطح الكوكب الأحمر، وأن تلك المقبرة تضم المئات من الأجسام البشرية، من الإناث والذكور، وأنهم جميعها كانوا يرتدون نوعية ملابس زرقاء موحدة تدل على أنهم يتبعون جهة عسكرية.

كما قدَّم أندرو سلسلة من المزاعم الصادمة أثناء جلسة استجواب خضع لها مع منظمة MUFON الأميركية التي تحقق في مشاهدات الأجسام الغامضة، وقال أمام الجميع وملامح الجمود تبدو مهيمنة على وجهه "قضيت فترتين مختلفتين من الخدمة في برنامج الفضاء السري: السفر عبر الزمن عندما كنت طفلا في أواخر ستينات القرن الماضي ومطلع السبعينات والذهاب للمريخ عندما كنت طالبا جامعيا في النصف الأول من عقد ثمانينات القرن الماضي".

أعدت "إيلاف" المادة نقلا عن صحيفة "اكسبريس" البريطانية، الرابط الأصلي أدناه:

https://www.express.co.uk/news/weird/919501/I-went-Mars-littered-with-bodies-secret-space-program-Andrew-Basiago-MUFON?utm_source=applenews