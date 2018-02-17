انقاذ 48 مهاجرا من الغرق قبالة السواحل التونسية

تونس: أنقذ خفر السواحل التونسي 48 مهاجرا تونسيا غرق مركبهم لدى محاولتهم الوصول بحرا إلى ايطاليا، وفقا لما أفادت وزارة الداخلية السبت.

ورصدت الدورية القارب ليل الجمعة قبالة سواحل مدينة جبنيانة (210 كلم جنوب العاصمة).

وأفاد البيان أن المركب البالغ طوله تسعة أمتار كان "بصدد الغرق بعد تسرب مياه البحر داخله".

وأضاف أن الركاب جميعهم من تونس تتراوح أعمارهم بين 16 و40 عاما وهم من ولايتي مدنين وصفاقس.

وينطلق مهاجرون غير شرعيين من تونس عبر المتوسط سعيا إلى مستقبل أفضل في أوروبا، لكن محاولات العبور بلغت ذروتها في ايلول/سبتمبر العام الماضي.

وتشير منظمات غير حكومية إلى أن الزيادة تعكس حالة الاحباط التي يعيشها الشباب الذين يعانون من البطالة.

وفي تشرين الأول/اكتوبر، أسفر اصطدام قارب يحمل مهاجرين بسفينة عسكرية تونسية عن مقتل 44 شخصا على الأقل في حادثة اعتبرها رئيس الوزراء يوسف الشاهد "كارثة وطنية".