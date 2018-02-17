مقتل عنصرين في القاعدة في غارة لطائرة بدون طيار في اليمن

عدن: قتل عنصران في تنظيم القاعدة الجهادي احدهما قيادي محلي في غارة لطائرة اميركية من دون طيار بوسط اليمن، وفق ما افاد مسؤول امني وكالة فرانس برس السبت.

والولايات المتحدة هي الوحيدة التي تستخدم طائرات مسلحة من دون طيار في اليمن وهي تستهدف باستمرار تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب.

وقال المسؤول الامني "قتل اثنان من مسلحي القاعدة منتصف ليل الجمعة بينهم قيادي محلي في غارة أميركية لطائرة من دون طيار في منطقة الحميقان بمحافظة البيضاء".

واضاف ان "الغارة الجوية استهدفت القيادي ابو حسين الثرياء وآخر يدعى داود الصنعاني عندما كانا على متن دراجة نارية".

وكثفت واشنطن هجماتها على تنظيم القاعدة منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في كانون الثاني/يناير 2017.

وعززت القاعدة نفوذها في اليمن مستفيدة من الفوضى التي تسببت بها الحرب الاهلية في هذا البلد والتي تستمر منذ اكثر من ثلاثة اعوام بين القوات الحكومية مدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من ايران.