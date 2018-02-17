مصرع 6 عاملات في حادث اصطدام حافلة بقطار في طنجة

«إيلاف» من الرباط: لقيت 6 عاملات مصرعهن، صباح اليوم السبت، و أصيبت 8 أخريات ، في حادث اصطدام وقع بين حافلة و قطار خاص بنقل البضائع في مدينة طنجة (شمال المغرب).

و ذكرت مصادر ل »إيلاف المغرب » أن الحادث وقع عند الساعة الخامسة من صباح اليوم، بين الحافلة التي كانت تقل 14 عاملة يعملن بمصنع لصناعة الأسلاك « الكابلاج » و بين قطار خاص بنقل المحروقات عند مدخل مدينة طنجة في الطريق المؤدية إلى مدينة تطوان.

و أضافت المصادر أن إثنتان من بين المصابات خضعتا لعمليات جراحية بالمستشفى الإقليمي بطنجة، بينما ترقد مصابتان بقسم الإنعاش و حالتهما وصفت ب" الخطيرة"، فيما تلقت أربع عاملات أخريات العلاج بالإضافة إلى سائق الحافلة الذي أصيب بدوره إثر الحادث.

و عدت ذات المصادر أسباب الحادث الذي تم فتح تحقيق بشأنه من قبل مصالح الأمن بالمدينة، إلى السرعة التي كانت تسير بها الحافلة المتوجهة صوب الحي الصناعي بمنطقة مغوغة ( بالطريق المؤدية لمدينة تطوان) عند مدخل المدينة، خاصة و أن حركة السير تكون خفيفة في الساعات الأولى من الصباح.