GMT 17:04 2018 السبت 17 فبراير GMT 18:54 2018 السبت 17 فبراير  :آخر تحديث

اصابة اربعة جنود اسرائيليين في تفجير على الحدود مع قطاع غزة

أ. ف. ب.
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غزة: اصيب اربعة جنود اسرائيليين السبت في تفجير على الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة، وفق الجيش الذي رد باطلاق النار على مركز مراقبة داخل القطاع.

ولم تتبن اي جهة التفجير المذكور حتى الان لكن الجيش الاسرائيلي حمل حركة حماس مسؤولية ما حصل.

وكتب المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس على تويتر ان "حماس تنظم على الدوام اعمال شغب وتظاهرات مزعومة على طول الحدود مع اسرائيل"، موضحا ان العبوة الناسفة وضعت الجمعة خلال احدى هذه التظاهرات.

واضاف "نحمل حماس مسؤولية اي عدوان من قطاع غزة".

من جهته افاد الجيش في بيان ان اربعة جنود اصيبوا، جروح اثنين منهم "بالغة"، في تفجير حصل قرب السياج الحدودي مع القطاع.

واضاف ان دبابة اسرائيلية اطلقت النار بعدها على مركز مراقبة داخل قطاع غزة.

من جهتها اعلنت مصادر امنية فلسطينية ان النيران الاسرائيلية استهدفت شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، ولم توقع اصابات في الجانب الفلسطيني.

ويسري في قطاع غزة وقف هش لاطلاق النار منذ انتهاء حرب العام 2014 بين اسرائيل وحركة حماس.

ومطلع شباط/فبراير، شن الطيران الاسرائيلي غارات على جنوب قطاع غزة بعد اطلاق صواريخ على الاراضي الاسرائيلية.


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