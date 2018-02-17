"قسد" تستهدف غرفة عمليات "غصن الزيتون"

في إطار ما أسمته "حق المقاومة الأسطورية" التي تخوضها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضد تركيا وحلفائها من فصائل المعارضة السورية، أعلنت "قسد" في بيان " تلقت "إيلاف" نسخة منه، "تنفيذها لاستهداف نوعي ضد مركز تجمع " لجنود أتراك والفصائل المعارضة الموالية لها و غرفة عملياتها المباشرة ، في مركز ناحية قرة خانة التابعة لولاية هاتاي التركية ، و أكدت أنها ألحقت بهم خسائر في الأرواح.

و أشارت القوات الى مقتل سيعة بينهم جنود أتراك بالإضافة لسقوط عدد كبير من الجرحى.

وأهابت قوات سوريا الديمقراطية "بالمدنيين الابتعاد من نقاط تمركز " الجيش التركي والقوات الموالية له ، واعتبرت أن كل المراكز العسكرية هي أهداف مشروعة للقوات .

قوات تركية أميركية

الى ذلك أكدت مصادر متطابقة أن ملف القوات العسكرية المشتركة هو بمثابة المحور الأهم الذي طرحته تركيا على وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال زيارته الأخيرة لأنقرة، التي استغرقت يومين، بعد تصريحات تركية مناهضة لأمريكا.

لا مفاوضات بين "قسد" والنظام

في حين نفت مصادر كردية لايلاف المعلومات التي تحدثت أمس عن محاولات اتفاق أو اجتماعات أمنية بين الأكراد والنظام السوري لدخول قوات النظام عفرين ، وسط خلافات على تسليم الأسلحة التي تمتلكها قوات سوريا الديمقراطية للنظام ، دون أن تسفر هذه الاجتماعات عن نتيجة أو تصل الى أي اتفاق.

واعتبرت المصادر أن كل ذلك "محض اشاعات يكرر نشرها النظام السوري".

وأكدت المصادر أن الاستشهاد من أجل عفرين ومن أجل الحرية وسط صمت دولي وعربي ووسط صمت المعارضة السورية" هو خيار كردي لذلك مِن المستحيل بالمطلق أن تقبل أو تناقش قوات سوريا الديمقراطية تسليم أسلحتها" .

