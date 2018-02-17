واشنطن: قال وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في مقابلة سيتم بثها الاحد انه "يترقب" اشارات حول مدى جهوزية كوريا الشمالية للدخول في مفاوضات مباشرة.

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي اس" الاخبارية قال تيلرسون "كوزير للخارجية يقتضي عملي التأكد من ان الكوريين الشماليين يدركون ان قنواتنا مفتوحة".

وقال تيلرسون بحسب مقاطع من المقابلة "انا اترقب. لا اقوم بتوجيه الكثير من الرسائل في هذه المرحلة. لذا انا اترقب ان اسمع منكم استعدادكم للحوار".

وادى تقارب بين الكوريتين بمناسبة استضافة كوريا الجنوبية للالعاب الاولمبية الشتوية الى تكهنات بقرب اجراء محادثات مباشرة بين واشنطن وبيونغ يانغ بعد اشهر من التوتر الحاد والخطابات النارية.

وقال تيلرسون في المقابلة "سوف يبلغونني".

واضاف الوزير "نحن نتلقى منهم رسائل، واعتقد اننا صريحون جدا حيال الطريقة التي نريد من خلالها بدء الحوار".

وشدد وزير الخارجية الاميركي على انه لم يتم تقديم اي حافز لدفع بيونغ يانغ الى طاولة المفاوضات.

وقال تيلرسون "لا نستخدم جزرة لاقناعهم بالحوار، نحن نستخدم عصا غليظة وهذا هو ما هم بحاجة اليه لكي يفهموا".

وقال ترامب ان "حملة الضغوط هذه بدأت تحدث تأثيرا في كوريا الشمالية".

وفرض مجلس الامن التابع للامم المتحدة سلسلة عقوبات ضد كوريا الشمالية على خلفية برنامجيها النووي والبالستي.

وكانت الولايات المتحدة اشارت الى ان واشنطن منفتحة على الحوار المباشر، لكن تيلرسون شدد في وقت سابق من الشهر الجاري ان الكرة في ملعب بيونغ يانغ.

وفي 12 شباط/فبراير قال وزير الخارجية الاميركي خلال زيارة للقاهرة "لقد قلنا قبل ذلك إن الأمر يعود إلى كوريا الشمالية لتقرر متى تكون مستعدة لبدء (المحادثات) معنا بشكل صادق وذات مغزى"، مضيفا "انها (كوريا الشمالية) تعرف الشروط الضرورية للتفاوض".

واضاف "انهم يعلمون ما يجب ان يكون مطروحا للنقاش على الطاولة".

وتقول واشنطن انه يتعين على بيونغ يانغ اتخاذ خطوات ملموسة باتجاه نزع السلاح النووي قبل بدء المفاوضات، في المقابل يدعو الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن الى تقارب اكبر من اجل دفع كوريا الشمالية الى الحوار.

وتلقى مون الاسبوع الماضي دعوة الى قمة في بيونغ يانغ. وقد سلمته كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون الدعوة خلال مشاركتها كعضو في البعثة الكورية الشمالية الرفيعة المستوى المواكبة للوفد الاولمبي الى العاب بيونغ تشانغ.

ولدى سؤاله السبت حول احتمال عقد قمة قال مون على الرغم من الآمال الكبيرة "اعتقد ان الامر سابق لاوانه".