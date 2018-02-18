تظاهرة لليمين المتطرف في شوارع صوفيا

صوفيا: تظاهر مئات الناشطين اليمينيين المتطرفين مساء السبت في شوارع صوفيا، مرتدين ملابس سوداء ومشعلين انوارًا في ذكرى جنرال بلغاري موال للنازية.

وحاولت السلطات المحلية حظر المسيرة التي تجري سنويًا منذ اكثر من عشر سنوات وتعتبرها الحكومة "مخزية". غير ان منظمي التظاهرة حصلوا من المحكمة على الحق بالتظاهر. ومنذ الاول من يناير، تتولى بلغاريا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي لمدة ستة اشهر.

وقال زفيزدومير اندرونوف متزعّم المتظاهرين لوكالة فرانس برس "لا نقبل ان نُصنّف باننا معادون للسامية، او باننا نازيون جدد او فاشيون"، مضيفا "نحن فقط قوميون". شارك في هذه التظاهرة عشرات الناشطين في جماعات يمينية متطرفة من دول اوروبية مختلفة.

واوضح الناشط السويدي روبرت اكلوند من حركة المقاومة الشمالية انه اتى الى بلغاريا "بهدف محاربة عدو مشترك: التعددية الثقافية والعولمة والاتحاد الاوروبي"، مطالبا بـ"وقف الهجرة غير الاوروبية".

سار المتظاهرون في الشوارع في وسط صوفيا لاكثر من ساعتين، مشعلين الانوار ومرددين اسم خريستو لوكوف، الجنرال البلغاري المعروف بدعمه لالمانيا الهتلرية وبمعاداته للساميّة خلال الحرب العالمية الثانية.

