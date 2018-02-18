حريق يلحق أضرارًا بمعبد جوخانغ في لاسا الموقع المقدس لدى بوذيي التيبت

بكين: ذكرت وسائل الاعلام الصينية ان حريقا اندلع في معبد جوخانغ في لاسا احد اكبر المواقع المقدسة لدى بوذيي التيبت، وتمت السيطرة عليه بسرعة، موضحا انه لم يسبب اصابات، لكنه ادى الى اضرار لم يعرف حجمها بعد.

وقالت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان الحريق اندلع عند الساعة 18,40 (10,40 ت غ) في هذا الدير الذي بني في القرن السابع في قلب مدينة لاسا القديمة، وادرج على لائحة التراث العالمي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو).

وقالت صحيفة "تيبت ديلي" ان المسؤول الكبير في الحزب الشيوعي الصيني وو وينغجي توجه الى المكان على الفور. يظهر في صور وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي جزء من سطح الدير تخترقه السنة اللهب وتنبعث منه سحابة من الدخان الاسود.

لكن على تويتر الموقع الذي حجبته السلطات في الصين، اكد تيبتيون مقيمون في الخارج انه يتم شطب كل التعليقات والمنشورات حول الحريق.

وكتب روبرت بارنيت الخبير في شؤون التيبت المقيم في لندن نقلا عن مصادر في لاسا ان "الشرطة وجهت تهديدات الى كل الذين يتناقلون صورا او معلومات غير رسمية عن الحريق".

وقع هذا الحريق بينما كان التيبتيون يحتفلون السبت برأس السنة التقليدية التي تتزامن مع رأس السنة القمرية الصينية. لذلك كان الدير مغلقا السبت امام الزوار.

وتتهم الصين التي سيطرت على التيبت في 1950، باستمرار باتباع سياسة تهدف الى القضاء على الثقافة التيبتية التي تستند الى البوذية. وتؤكد بكين من جهتها ان امنت للمنطقة الواقعة في الهيمالايا ظروفا معيشية افضل.

