كوسوفو تواصل احتفالاتها بذكرى 10 سنوات على إعلان استقلالها

بريشتينا: تواصل كوسوفو الاحد الاحتفالات في الذكرى العاشرة لاعلان استقلالها وذلك في دورة استثنائية للبرلمان وعرض لقوات الامن.

وسيجتمع البرلمان عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش، على ان يبدأ بعد ساعة عرض لقوات الامن في كوسوفو التي لا تملك جيشا. وشهدت كوسوفو السبت احتفالات السبت بينها خصوصا حفلة غنائية لنجمة البوب البريطانية ريتا اورا حضرها آلاف الاشخاص بينهم شبان خصوصا.

وقالت للصحافيين ان "الوصول الى هنا (الاستقلال) كان رحلة طويلة، لكنه مجرد بداية رحلة لا تصدق لبلدنا"، قبل ان ترفع ذراعيها بحركة ترمز الى النسر الالباني.

وعائلة ريتا اورا غادرت في 1991 كوسوفو عندما كانت طفلة. وكانت كوسوفو حينذاك اقليما تابعا لصربيا ألغى الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش وضع حكمه الذاتي. والعام 1998، اندلع نزاع بين القوات الصربية وحركة التمرد لالبان كوسوفو المطالبين بالاستقلال.

وقال رئيس الوزراء راموش هاراديناي السبت ان كوسوفو "تجسد امل المواطنين في العيش احرارا، معترفا في الوقت نفسه بان السلطات لم تلب كل التطلعات.

انتهى هذا النزاع الذي اسفر عن 13 الف قتيل، في اواخر 1999 بعد احد عشر اسبوعا من الغارات الجوية لحلف شمال الأطلسي، بايعاز من الولايات المتحدة لحمل بلغراد على سحب الجيش والشرطة من كوسوفو. وبعد هذا الانسحاب، انتشرت بعثة للأمم المتحدة وقوة لحلف شمال الأطلسي في كوسوفو.

وفي 17 فبراير 2008، وفي مشهد أعدته باتقان واشنطن وعواصم اوروبية اخرى، أعلن استقلال كوسوفو الذي يرفضه الصرب حتى الآن.

