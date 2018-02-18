اعتقالات في زيمبابوي بسبب شهادة دكتوراه مزورة لزوجة موغابي

كان زوجها، روبرت موغابي رئيسا للجامعة حين حصلت على الشهادة

كان زوجها، روبرت موغابي رئيسا للجامعة حين حصلت على الشهادة

اعتقلت السلطات نائب رئيس جامعة زيمبابوي على خلفية منح شهادة دكتوراه لغريس موغابي، زوجة الرئيس السابق.

واعتقل ليفي نياغورا بتهمة إساءة استخدام المنصب.

وكانت السيدة موغابي قد حصلت على درجة الدكتوراه عقب التحاقها بالجامعة عام 2014، بالرغم من أن ذلك يتطلب سنوات في العادة.

وقد جرى تحقيق بالموضوع بعد أن قدم موظفون في الجامعة شكوى.

وقال أعضاء الهيئة التدريسية في قسم علم الاجتماع في الجامعة إنهم لم يروا أدلة على استحقاقها للشهادة، ودعوا للتحقيق وإلغاء الشهادة.

وقد شكوا في مصداقية الشهادة لأن الأطروحة الخاصة بالسيدة موغابي لم تنشر ، كما هي العادة، إلا بعد مرور 4 سنوات على حصولها على الشهادة.

وتسلمت غريس موغابي الشهادة من زوجها روبرت موغابي الذي كان رئيس الجامعة في حينه.

وقد خلع موغابي في شهر نوفمير/تشرين الثاني الماضي بعد أن قضى في الحكم 37 عاما، وسط تكهنات أن زوجته ستخلفه.