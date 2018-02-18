تحطم طائرة في إيران... والبحث عنها لا يزال جارٍيًا

لم ينج أحد من ركاب الطائرة فقضى كل المسافرين والطاقم

تراجعت شركة الطيران الإيرانية "آسمان" الأحد عن الحصيلة التي أعلنتها بمقتل 66 شخصًا في تحطم طائرة ركاب تابعة لها في منطقة جبلية في جنوب غرب إيران، موضحة أنه لم يتم العثور على الطائرة حتى الآن.

إيلاف من طهران: قال المتحدث باسم شركة "آسمان" محمد الطبطبائي لوكالة الأنباء الطلابية (إيسنا): "نظرًا إلى ظروف المنطقة الخاصة، لا نزال غير قادرين على الوصول إلى الموقع الدقيق لتحطم الطائرة، ولذا لا يمكننا تأكيد مقتل جميع ركاب الطائرة بشكل دقيق وقاطع".

غادرت الرحلة "أي بي3704" طهران حوالى الساعة 08:00 (04:30 ت غ) متوجهة إلى مدينة ياسوج، الواقعة على بعد 500 كلم جنوبًا، وفقًا لما نقل تلفزيون "إيريب" الرسمي عن الطبطبائي.

بعد نحو 45 دقيقة من إقلاعها من مطار "مهرآباد"، اختفت الطائرة من طراز "إيه تي آر-72" ذات المحركين، والمستخدمة منذ العام 1993، عن الرادارات. ولا يزال على أجهزة الطوارئ تحديد الموقع الدقيق لمكان تحطم الطائرة.

وقال الطبطبائي إن الطائرة كانت تقلّ 60 راكبًا، بينهم طفل، إضافة إلى أفراد طاقمها الستة. وأفاد المتحدث باسم شركة الطيران في وقت سابق: "بعد عمليات بحث أجريت في منطقة سقوط الطائرة، أبلغنا أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها فارقوا الحياة" قبل أن يتراجع لاحقًا عن تصريحاته.

ووردت تقارير متضاربة بشأن موقع الحادث، في وقت حاولت فرق الإسعاف التعامل مع الظروف الجوية القاسية. وقال رئيس هيئة الإسعاف الإيرانية في المنطقة جلال بورانفار لـ"إيسنا": "تم إرسال فرق الإنقاذ والإغاثة إلى المنطقة التي يحتمل أن حادث التحطم وقع فيها (...) لكن المروحية لم تتمكن من استكمال رحلتها جراء العاصفة الثلجية".

أضاف أن الفرق أُرسلت برًا. وقال: "هناك حاليًا خمسة فرق إنقاذ وإغاثة من هيئة الإسعاف في المكان. لكنهم لم يعثروا على شيء بعد".

لا تزال أسباب الحادثة مجهولة حتى الساعة، إلا أن عاصفة ثلجية كانت تضرب المنطقة في الساعات الأخيرة. وأضاف المتحدث أن الطائرة غادرت مطار طهران نحو الساعة الثامنة (04:30 ت غ) متجهة إلى ياسوج في محافظة أصفهان، في جنوب غرب البلاد.



