سيدة من الأسرة الحاكمة الكويتية تتهم مصريين بالنصب

يواجه مواطنان مصريان السجن لسنوات طويلة في الكويت، بعد اتهام سيدة من الأسرة الحاكمة الكويتية إياهما بالنصب عليها.

إيلاف من القاهرة: اتهمت الشيخة عبير، من الأسرة الحاكمة الكويتية، مصريين بالنصب عليها والاستيلاء على أكثر من نصف مليون دينار منها.

وحسب الشكوى التي حررتها الشيخة عبير في الشرطة الكويتية، فإنها منحت المصريين مبلغ 580 ألف دنيار، لتشيغلها في مشروعات عقارية، تدرّ أموالًا طائلة.

أضافت أن المصريين بعد تسلمهما مبلغ 580 ألف دينار منها، مقابل إنجاز الوعد الذي قطعاه على نفسيهما، مضت الأيام، ولم تشاهد أيًا من مشاريعهما التي تحدثا عنها، وعند مواجهتهما بالأمر إدّعيا أن المشاريع لا تزال في بداية انطلاقتها، وحرّر أحدهما لها شيكًا بمبلغ 580 ألف دينار، مشيرة إلى أنها عند محاولة صرفه، فوجئت أنه بلا رصيد.

ولفتت إلى أنها قدمت شكوى سُجلت بموجبها قضية نصب واحتيال بحقهما، وقالت لرجال الأمن إن المتهمين حصلا على المبلغ من موكلته بالتدليس والاحتيال، وقدّمت ما يثبت صحّة كلامها.

وكشفت صحيفة "الراي" الكويتية، أن أجهزة الشرطة حصلت على بيانات المصريين، وسجلت بحقهما قضية نصب واحتيال أحيلت على رجال المباحث، وبإجراء التحريات عنهما، تبيّن أن أحدهما يقطن في منطقة الفروانية، والآخر في منطقة حولي، وجرى ضبطهما كلٌ على حِدة، واقتيدا إلى مكتب بحث وتحري العدان، وبعد أخذ إفادتهما أحيلا على التحقيق للوقوف على القضية المقيدة بحقهما تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهما.