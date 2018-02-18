نتانياهو يحذر إيران: لا تختبروا إسرائيل!

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو طهران الأحد من الاعتداءات المسلحة، ملوّحًا بقطعة، قال إنها ما تبقى من طائرة من دون طيار إيرانية آتية من سوريا، سقطت في إسرائيل في الأسبوع الماضي.

إيلاف: قال نتانياهو في مؤتمر ميونيخ للأمن: "لديّ رسالة للطغاة في طهران (لا تختبروا عزم إسرائيل!)"، ملوّحًا بقطعة معدنية مستطيلة، أوضح أنها "قطعة من تلك الطائرة من دون طيار الإيرانية، أو ما تبقى منها، بعد إسقاطها".

وشنت إسرائيل في 10 فبراير الماضي سلسلة غارات جوية في سوريا على أهداف سورية وإيرانية، ردًا على اختراق طائرة إيرانية بدون طيار أُطلقت من سوريا، مجالها الجوي، بحسب الجيش الإسرائيلي، لكن طهران نفت هذا الأمر.

كذب منمق

أعقب ذلك سقوط مقاتلة إسرائيلية "إف 16" في الأراضي الإسرائيلية. وهذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها مقاتلة إسرائيلية منذ العام 1982. وهي المرة الأولى كذلك التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي بشكل واضح ضرب أهداف إيرانية في سوريا منذ بدء النزاع هناك في عام 2011.

ووصف نتانياهو أيضًا وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بأنه "صاحب الكلام المعسول الناطق باسم النظام الإيراني". وسأله "سيد ظريف، هل تعرفت إلى هذه؟ عليك ذلك، فإنها لكم". تابع: "لا شك أن السيد ظريف سينفي بوقاحة تورط إيران في سوريا"، متهمًا وزير الخارجية الإيراني بـ"الكذب المنمق". ومن المتوقع أن يتحدث ظريف في مؤتمر ميونيخ في وقت لاحق.