إسرائيل تعتقل فلسطينيين خططوا لهجوم ضد وزير الدفاع

القدس: اعلن جهاز الامن الدخلي الاسرائيلي (الشين بيت) الاحد انه اعتقل 6 فلسطينيين يشتبه في تخطيطهم شن هجمات تستهدف وزير الدفاع افيغدور ليبرمان واسرائيليين آخرين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الشين بيت ان الفلسطينيين ينتمون الى حركة الجهاد الاسلامي، وكانوا يعملون في منطقة بيت لحم، وسعوا الى تنفيذ هجمات اطلاق نار ضد المستوطنين الاسرائيليين وقوات الامن. وخطط بعض أفراد الخلية لشن هجوم يستهدف مركبة ليبرمان في طريقه الى منزله في مستوطنة نوكديم في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار الجهاز في بيان ان الموقوفين حاولوا "الحصول على متفجرات لصنع قنبلة، وحتى تواصلوا مع عناصر ارهابية في (غزة) للحصول على تمويل".

تابع البيان انه "حين لم ينجح أفراد الخلية في شراء المواد المطلوبة لتصنيع العبوة، قرروا تصنيع عبوة وهمية كي يتسنى لهم الحصول على تمويل واعتراف بأنشطتهم وتنفيذ عمليات إرهابية أخرى لاحقة". ويتوقع أن توجّه محكمة عسكرية اسرائيلية لائحة اتهام ضد الفلسطينيين الستة في وقت لاحق الاحد.

وكان جهاز الشين بيت اعلن في عام 2014 انه اعتقل خلية تابعة لحركة حماس كانت تخطط لاغتيال ليبرمان، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في حينه، وكانوا يسعون الى الحصول على قاذفة صواريخ لاستهداف سيارته.

