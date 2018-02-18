نصر المجالي: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن إيران تمثل أكبر تهديد للعالم، وإن حكومته ستتحرك ضدها وليس ضد وكلائها فحسب في الشرق الأوسط إذا لزم الأمر.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي في خطابه أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ الذي يختم أعماله اليوم الأحد تحذيرا لإيران وهو يرفع قطعة من حطام الطائرة قال إنها لـ"طائرة إيرانية" بدون طيارقائلا: "لديّ رسالة للطغاة في طهران.. لا تختبروا عزم إسرائيل".

وقال نتانياهو إن "إسرائيل ستمنع إيران من التواجد العسكري في سوريا"، متابعا "إيران هددت السيادة الإسرائيلية من خلال إرسال طائرة دون طيار، لكننا دمرناها، ودمرنا مركز قيادتها في سوريا".

ووجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، الاتهامات لوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، الذي سيتحدث في المؤتمر في وقت لاحق اليوم، قائلاً "في وقت لاحق سيتحدث جواد ظريف، وأنا أقول أنه يكذب بفصاحة وكلام منمق"، مؤكداً "علينا التصدي للنظام الإيراني، وعندما يسقط هذا النظام سيتحقق السلام بين الشعب الإسرائيلي والشعب الفارسي".

سنتحرك

وقال نتانياهو: "علينا إيقاف إيران اليوم وليس غدا وإذا تطلب الأمر إلغاء الاتفاق النووي، مؤكداً أن بلاده ستتحرك ضد إيران إذا لزم الأمر وليس ضد وكلائها فحسب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال قبل توجهه إلى ميونيخ إنه سيضع محاوريه الأوروبيين في صورة المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا على الحدود الإسرائيلية السورية.

وأضاف: "سنتصدى لتموضع إيران بالقرب من حدودنا.. سنمنع هذه المحاولات".

وقال بيان لمكتب نتانياهو إنه "سيقدم للمؤتمر أدلة حول تورط إيران في الأحداث الأخيرة التي وقعت في هضبة الجولان على الحدود الشمالية لإسرائيل مع سوريا.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن يوم السبت 10 فبراير عن إسقاط طائرة بدون طيار إيرانية، زعم أنها اخترقت المجال الجوي الخاص به من سوريا، كما أكد أنه وجه ضربات إلى منشآت إيرانية في سوريا، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية السورية فتحت النيران على الطائرات الإسرائيلية.