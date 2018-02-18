ميونيخ: وصف وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الأحد كلمة رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو بانها "سيرك هزلي" بعد أن هدد طهران برد عنيف في حال شن هجوم انطلاقا من سوريا على الدولة العبرية.

وقال ظريف خلال مؤتمر حول الأمن في ميونيخ "لقد تسنى لكم مشاهدة سيرك هزلي هذا الصباح لا يستحق حتى الرد عليه"، متهما إسرائيل باعتماد "سياسة العدوان والانتقام الجماعي ضد جيرانها".

وكان نتانياهو وجه في وقت سابق الأحد في ميونيخ تحذيرا إلى طهران مؤكدا "لدي رسالة للطغاة في طهران لا تختبروا عزم اسرائيل!".

ولوح نتانياهو بقطعة معدنية مستطيلة قال انها "قطعة من تلك الطائرة دون طيار الايرانية، او ما تبقى منها، بعد ان قمنا باسقاطها".

وشنت اسرائيل في 10 من فبراير الماضي سلسلة غارات جوية في سوريا على اهداف سورية وايرانية ردا على اختراق طائرة ايرانية بدون طيار اطلقت من سوريا مجالها الجوي، بحسب الجيش الاسرائيلي، لكن طهران نفت هذا الامر.

واعقب ذلك اسقاط مقاتلة اسرائيلية "اف 16" في الاراضي الاسرائيلية. وهذه المرة الاولى تسقط فيها مقاتلة اسرائيلية منذ العام 1982.

وهي المرة الاولى يعلن فيها الجيش الاسرائيلي بشكل واضح ضرب اهداف ايرانية في سوريا منذ بدء النزاع هناك في عام 2011.

تبقى من طائرة دون طيار ايرانية سقطت في اسرائيل الاسبوع الماضي.بعد أن لوح نتانياهو بقطعة معدنية قال انها من طائرة بدون طيار إيرانية أسقطت الأسبوع الماضي فوق اسرائيل.

