GMT 13:08 2018 الأحد 18 فبراير GMT 13:09 2018 الأحد 18 فبراير  :آخر تحديث

ترودو يبدأ زيارة للهند تستمر أسبوعًا

أ. ف. ب.
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اغرا: يبدأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاحد زيارة للهند لاسبوع تخصص لتعزيز المبادلات والاستثمارات، بزيارة لتاج محل.

والتقط ترودو صورة تذكارية مع زوجته واولادهما الثلاثة امام هذا المعلم الذي يزوره كل المسؤولين الاجانب.

وهذه اول زيارة لترودو الى الهند منذ وصوله الى السلطة في 2015. ونشر ترودو تغريدة كتب فيها ان "ستركز هذه الزيارة على ايجاد فرص عمل وتوطيد العلاقات الوثيقة بين بلدينا".

تضاعف حجم المبادلات بين الهند وكندا في العقد الماضي ليصل الى اكثر من ثمانية مليار دولار في 2016. وقالت وزارة الخارجية الهندية ان هذا الرقم "لا يعكس القدرات الحقيقية" للعلاقات التجارية بين البلدين.

ويلتقي ترودو خلال زيارته نظيره ناريندرا مودي وشخصيات سياسية وممثلين عن المجتمع المدني واوساط الاعمال.

ويعيش اكثر من 1,2 مليون هندي في كندا اي اكثر من 3% من سكان هذا البلد.


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