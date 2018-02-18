GMT 15:18 2018 الأحد 18 فبراير GMT 15:21 2018 الأحد 18 فبراير  :آخر تحديث

ترمب: روسيا نجحت في زرع الشقاق داخل الولايات المتحدة

أ. ف. ب.
مواضيع ذات صلة
أميركا مأزومة على وقع تقدم التحقيق في التدخل الروسي
الإندبندنت: بعد عام من حكم ترامب هل يكون ملف التدخل الروسي سببا لإسقاطه؟
ترامب مستعد للإدلاء بشهادته أمام مولر بشأن مزاعم التدخل الروسي
ترمب يرفض نشر وثيقة حول التحقيق في التدخل الروسي
ترمب: اللقاء مع المحقق في قضية التدخل الروسي غير مرجح
مايكل فلين يعترف بذنبه في قضية التدخل الروسي
مدير "سي آي إيه": التدخل الروسي مستمر
مولر يطالب دويتشه بنك بتقديم وثائق في اطار التحقيق حول التدخل الروسي
واشنطن تنتظر أول الاتهامات في قضية التدخل الروسي في الانتخابات
وسائل إعلام أمريكية: ترامب سعى إلى إقالة المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي

واشنطن: ندد الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاحد بالتحقيقات وبجلسات الاستماع في الكونغرس الاميركي حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الاميركية، معتبرا ان موسكو تحقق نجاحا يفوق "اقصى ما كانت تحلم به" اذا كانت تنوي فعلا زرع الشقاق داخل الولايات المتحدة.

وصباحا كتب ترمب تغريدة على تويتر قال فيها "انهم يموتون من الضحك في موسكو. استفيقي يا اميركا!".

وجاءت التغريدة ضمن سلسلة تغريدات اطلقها الرئيس الاميركي بعد اتهام المحقق الخاص روبرت مولر الجمعة 13 روسيا بالتورط في مؤامرة تهدف الى التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016.

ويورد القرار الاتهامي بالتفاصيل جهودا روسية حثيثة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعملاء ميدانيين من اجل تعميق الانقسامات السياسية بهدف ترجيح كفة ترمب على حساب المرشحة الرئاسية الديموقرطية هيلاري كلينتون.

وكان ترمب امتنع حتى الآن عن اتهام روسيا بشكل مباشر على الرغم من ان قادة الاجهزة الاستخبارية الاميركية حذروا من ان التدخل الروسي مستمر ومن المرجح ان يطاول انتخابات منتصف الولاية الاميركية.

وكتب ترمب على تويتر "اذا كان هدف روسيا هو زرع الشقاق والتشويش واثارة الفوضى داخل الولايات المتحدة، فمع كل جلسات الاستماع والتحقيقات والكراهيات الحزبية، لقد حققوا نجاحا يفوق اقصى ما كانوا يحلمون به".

وكان ترمب اطلق قبيل ذلك تغريدة قال فيها "لم اقل يوما ان روسيا لم تتدخل في الانتخابات، قلت +قد تكون روسيا، او الصين، او بلد آخر او جماعة، او قد يكون عبقري يزن 180 كلغ يجلس في سريره ويلهو بحاسوبه+".

واضاف "+الخدعة+ الروسية هي ان حملة ترمب تواطأت مع روسيا - لم تفعل على الاطلاق!".


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار