البابا فرنسيس: أتعامل بصعوبة مع التكنولوجيا

روما: اعترف البابا فرنسيس بأنه يتعامل بصعوبة مع التكنولوجيا الحديثة. وأضاف البابا، الذي يبلغ من العمر 81 عاما، في كلمة له يوم السبت "لا أعرف طريقة استخدام الشبكات الموجودة على الإنترنت والأشياء من هذا القبيل، وحتى الهواتف المحمولة، فإني لا أمتلك واحداً".

وتابع البابا بقوله "وأنا لا أعلم طريقة استخدام الانترنت. وحين يتعين عليّ إرسال رسالة بريدية، فإني أكتبها بخط يدي، ثم يرسلها السكرتير نيابة عني".

مازح البابا فرنسيس عددا من الكهنة قائلا إنه على "لائحة الانتظار" قبل أن تعلنه الكنيسة الكاثوليكية أحد قديسيها جنبا إلى جنب مع سلفه المتقاعد بنديكت السادس عشر.

وأشار البابا فرنسيس خلال اجتماع عقده مع رجال دين في روما إلى أن البابا بولس السادس، المصلح الكبير للكنيسة الكاثوليكية الرومانية الذي توفي في العام 1978، سوف يصبح قديسا هذا العام.

وتابع فرنسيس، وهو أرجنتيني الجنسية، قائلاً "وبالنسبة للبابا بنديكت السادس عشر وبالنسبة لي، فنحن ما زلنا على قائمة الانتظار، ولم نصبح قديسين بعد".

أعدت "إيلاف" المادة نقلا عن موقع "ذا لوكال"، الرابط:

https://www.thelocal.it/20180218/pope-i-dont-know-how-to-use-the-internet