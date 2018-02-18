تحطم طائرة ركاب إيرانية على متنها 60 راكبا على الأقل

قالت وسائل إعلام محلية في إيران إن طائرة ركاب تحطمت مما أسفر عن مقتل 60 راكبا وستة أفراد هم طاقم التشغيل في منطقة جبلية وسط إيران.

وسقطت الطائرة في منطقة جبال زاغروس بالقرب من مدينة سيميروم في ولاية أصفهان، الأحد، أثناء رحلة كانت تتجه من طهران إلى مدينة ياسوج جنوب غربي إيران.

وقالت شركة آسمان الإيرانية للخطوط الجوية إن 66 شخصا، هم ركاب الطائرة وطاقم التشغيل، قتلوا جميعا جراء تحطم طائرتها التي كان على متنها الرحلة الجوية.

وقال المتحدث باسم خدمات الطواريء في إيران إن "جميع قوات الطواريء في حالة تأهب"، لكن سوء الأحوال الجوية منع وصول طائرات الهليكوبتر المعدة لأغراض الإنقاذ والإغاثة إلى موقع الحادث.

لكن منظمة الهلال الأحمر أرسلت فرق البحث والإنقاذ إلى موقع الحادث بالقرب من مدينة ساميروم في ولاية أصفهان رغم سوء الأحوال الجوية.

وأشارت تقارير إلى أن الطائرة كان على متنها 60 راكبا، علاوة على مسؤولي أمن، وطاقم ضيفة مكون من شخصين، بالإضافة إلى قائد الطائرة ومساعده.

وأقلعت الطائرة من مطار طهران في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، لكنها اختفت من على شاشات الرادار بعد وقت قصير من الإقلاع. ويعتقد أن الطائرة الإيرانية دخلت الخدمة منذ 20 سنة ، وهي من طراز ATR 72-500.