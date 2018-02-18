نتنياهو يمسك بيده قطعة من حطام طائرة بدون طيار يقول إنها إيرانية أسقطتها القوات الإسرائيلية، وذلك أثناء حديثه الذي تضمن هجوما على إيران في مؤتمر ميونخ الأمني

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما حادا على إيران، واصفا إياها بأنها "أكبر تهديد لعالمنا"، وذلك أثناء كلمة ألقاها في مؤتمر ميونخ الأمني، الأحد، مؤكدا أن "إسرائيل لن تسمح للنظام في إيران بلف حبل مشنقة الإرهاب على رقابنا."

وربط رئيس وزراء إسرائيل بين معاهدة ميونخ 1938، التي يعتبرها المؤرخون محاولة فاشلة لاسترضاء نظام النازي في ألمانيا، والاتفاق النووي التاريخي الذي توصلت له قوى الغرب مع طهران عام 2015. وقال نتنياهو إن هذا الاتفاق "أطلق العنان للنمر الإيراني".

كما هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف وممثل إيران في مؤتمر ميونخ الأمني الذي يلقي كلمة في وقت لاحق من فاعليات الأحد بالمؤتمر، واصفا إياه بأنه "اللسان الفصيح الذي ينطق كلاما منمقا باسم النظام الإيراني".

وعلق أيضا على نفي إيران إرسال طائرة بدون طيار إلى المجال الجوي الإسرائيلي الأسبوع الماضي، والتي أسقطتها القوات الإسرائيلية.

وكان نتنياهو يمسك بيده أثناء الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر قطعة من حطام الطائرة التي أسقطتها إسرائيل. ووجه حديثه إلى جواد ظريف مباشرة، متسائلا: "هل يمكنك عرفت ما هذا؟ ينبغي لك أن تعرف . لا تختبرنا."